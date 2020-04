"Pytanie na śniadanie". Tomasz Wolny popiera zakaz aborcji? Dziennikarz namawia do pomocy rodzinom niepełnosprawnych dzieci

Super, ale gdyby rodzice niepełnosprawnych dzieci (gość)

Zdecydowali się na aborcję, to nikt nikomu nie musiałby pomagać. Ci rodzice w przyszłości mogliby mieć zdrowe dzieci, nie musieliby się martwić o ich rozwój oraz co się z nimi stanie po śmierci. Zapewne obowiązek spadnie na rodzinę, która tego nie chce. Dziecko niepełnosprawne nie będzie mieć łatwego startu w życiu, jeżeli w ogóle będzie jakiej mieć. Łatwo się wypowiadać o tym, jak piękne jest wychowywać upośledzone dziecko, kiedy takiego się nie ma oraz ma się do czynienia z takimi niewielką ilość czasu. Nie wyobrażam sobie poświęcić całego życia na wychowywanie dziecka, które i tak zawsze będzie do tyłu, i tak będzie mieć trudności z najprostszymi czynnościami. Wiele ludzie rodząc takie dzieci 'Bo tak Bozia przykazała' nie wie jak je wychowywać, przez co dziecko kompletnie nie ma żadnego pojęcia o życiu, podstawowych zasadach, co jest dobre, a co złe. Myślę, że gdyby dzieci na zdjęciu się nigdy nie urodziły, to Pan Tomasz byłby w zupełnie innym, pewnie ciekawszym miejscu i nie miałby pojęcia, że mógłby takie zdjęcie robić, więc proszę tu nie mówić 'Co by było gdyby' ;)

20.04.2020 16:12