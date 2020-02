"Ragnarok". Kim jest Magne? Czy nowy serial Netflixa bazuje na komiksach i filmach Marvela?

"Ragnarok" to skandynawski serial Netflixa, który budzi spore zainteresowanie. Czy młodzieżowa teen drama Netflixa bazuje na komiksach i filmach Marvela? Kim jest serialowy Magne i co łączy go z Thorem, superbohaterem z Kinowego Uniwersum Marvela?

"RAGNAROK" - O CZYM JEST SERIAL?

"Ragnarok" to kolejny młodzieżowy serial Netflixa. Wyprodukowany w Norwegii dramat opowiada o fikcyjnym miasteczku Edda, w którym nie wszyscy są tymi, za których się podają. Topniejące lodowce i gwałtowne ulewy sprawiają, że grupa przyjaciół przeczuwa zbliżający się koniec świata. Jest jednak ktoś, kto może uchronić ich przed tytułowym Ragnarokiem...

Norweski serial "Ragnarok" bazuje na mitologii nordyckiej i zgrabnie łączy w sobie wszystkie cechy serialu młodzieżowego z superbohaterskimi i ekologicznymi elementami. To właśnie wykorzystanie przez twórców nordyckiej mitologii sprawiło, że część widzów uznała "Ragnarok" za spin-off filmów Marvela.

W serialu poznajemy bowiem dwóch braci: Magne (David Stakston) i Laurits (Jonas Strand Gravli), którzy przypominają filmowego Thora (Chris Hemsworth) i Lokiego (Tom Hiddleston). Nawiązania do komiksowych postaci są dość oczywiste, ale warto zaznaczyć, że "Ragnarok" bazuje na wielkich nordyckich mitach, które pokazane są w serialu z nieco innej perspektywy, a nie słynnych filmach czy komiksach Marvela.

"RAGNAROK" - ZWIASTUN SERIALU NETFLIXA

KIM JEST MAGNE Z SERIALU "RAGNAROK"?

Pierwszy sezon serialu "Ragnarok" wzbudził spore zainteresowanie i już mówi się, że sześć odcinków to zaledwie wprowadzenie do współczesnej historii Netflixa o bogach i olbrzymach. Na razie nie wiadomo, czy norweska produkcja doczeka się 2. sezonu, ale pytanie o to, czy serialowy Magne to rzeczywiście Thor już padają.

Na forach internetowych pojawia się mnóstwo spekulacji. Niektórzy przywołują nawet postać mitologicznego syna Thora — Magniego, który odziedziczył po ojcu niezwykłą siłę i miał przeżyć zmierzch bogów.

Czy to właśnie syn mitycznego Thora stał się inspiracją dla twórców serialu "Ragnarok"? A może Magne to jednak współczesny Thor? Daj znać, co sądzisz o przesiąkniętej nordycką symboliką nowej produkcji Netflixa.