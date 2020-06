"Ramo". Murat Yıldırım powraca na plan swojego nowego serialu. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach?

Murat Yıldırım, znany w Polsce m.in. z roli Sawasza w serialu "Cena miłości", jest gwiazdą nowej tureckiej produkcji "Ramo". Z powodu pandemii koronawirusa prace na planie serialu musiały zostać przerwane. Wkrótce jednak aktor wróci na plan!

Murat Yıldırım wraca na plan "Ramo"

"Ramo" to nowy turecki serial, który już zyskał spore grono fanów. Główną rolę gra w nim Murat Yıldırım, w Polsce znany jako Sawasz z "Ceny miłości" oraz Kartal z "Królowej jednej nocy". Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa prace na planie musiały zostać wstrzymane. To sprawiło, że widzowie obejrzeli jedynie 11 odcinków "Ramo" i na kolejne będą musieli poczekać.

Murat Yıldırım czyli Sawasz z "Ceny miłości" w nowym tureckim serialu. Kto jeszcze wystąpi w produkcji? Kiedy premiera?Zobacz więcej

Jak podają tureckie media, ekipa wraca na plan serialu "Ramo" w lipcu. Emisja nowych odcinków odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu. Wiadomo już na pewno, że akcja serialu przeniesie się z Adany do Stambułu. Widzowie pożegnają się z niektórymi bohaterami, ale wciąż nie zabraknie akcji i wielkiej miłości w tle.

"Ramo" - o czym jest?

To historia gangów walczących o dominację w mieście. Ramo (Ramazan) to przywódca dzielnicy Taşkapı. To inteligentny i odnoszący sukcesy młody mężczyzna, który chce chronić swoją siostrę (Cemre Baysel) przed zalotami podejrzanego młodzieńca. Sam zajmuje się przemytem oleju napędowego dla Cengiza. Kiedy postanawia z tym zerwać, łączy siły z przyjacielem, Bosem (Gorkem Sevendik) oraz prawniczką Sibel (Esra Bilgic). Między nim a Sibel rodzi się uczucie. Problem w tym, że dziewczyna pochodzi z wrogiej Ramo rodziny...

10 nowych tureckich seriali, które pojawią się jesienią! Będą dostępne w Polsce?Zobacz więcej