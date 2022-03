"Ranczo". Tak dziś wygląda Szymek Solejuk. Maciej Cempura jest już dorosły. Zobaczcie, jak zmienił się niezwykle utalentowany syn Solejuków

Bystry i uzdolniony Szymek Solejuk to jeden z bohaterów serialu TVP "Ranczo". Maciej Cempura po zakończeniu produkcji uwielbianego przez miliony serialu młody nie pożegnał się z aktorstwem. Co robi dziś? Zobacz, jak się zmienił.

Maciej Cempura Szymek Solejuk z Rancza

Maciej Cempura to syn aktorów płockiego teatru, Doroty i Szymona. To rodzice wprowadzili go w świat małego ekranu. Zaczynał od udziału w telewizyjnej kampanii reklamowej "Pij mleko, będziesz wielki". Potem pojawił się w Ranczu jako niezwykle utalentowany syn Solejuków. Talenty odziedziczył po mamie, Kazimierze (Katarzyna Żak) - prostej i skromnej kobiecie, która w toku akcji wykazuje niezwykłe zdolności lingwistyczne. Opanowuje niemiecki, angielsku, włoski i francuski. Robi tez najlepsze pierogi w gminie. Ojciec, Maciej (Sylwester Maciejewski), to krewki i porywczy "ławeczkowicz". Szymek Solejuk otrzymuje stypendium naukowe, z czego dumne stają się całe Wilkowyje.

Już podczas przygody z "Ranczem" Maciej wcielił się w Piotrka Sikorę, syna Pawła (Artur Żmijewski) w serialu TVN "Odwróceni". W kolejnych sezonach serii wciąż wyglądał bardzo chłopięco. Jego rysy twarzy nabrały wyrazistości w serialu TVN "Prawo Agaty". Natomiast w tym roku pojawił się w serialu "Układ".

Maciej zagrał też w dwóch filmach fabularnych - "Obietnicy" Anny Kazejak i "Ułaskawieniu" Jana Jakuba Kolskiego. Pojawił się również na deskach białostockiego teatru w spektaklu "Oddaleńcy".

Maciej Cempura jest także muzykiem. We własnym zespole The Eat R gra na gitarze basowej. We wrześniu 2020 roku opublikował w sieci wideo, w którym zaprezentował nagranie ze swojego studia garażowego. Brzmi świetnie - Maciek potrafi uwolnić muzykę drzemiącą w z pozoru banalnych, zwyczajnych przedmiotach codziennego użytku.

METAL to jednoosobowy, garażowy koncert z elementami teatru formy. Muzyka opiera się na dźwiękach przedmiotów codziennego użytku, gitarze, basie i syntezatorze. Całość tworzy muzyczną opowieść opartą o motyw podróży - napisał na Instagramie.

Czekamy na kolejne zaskakujące, twórcze poszukiwania Maćka.