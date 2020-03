"Ranczo. Zemsta wiedźm". Kontynuacja "Rancza" powstanie bez Pawła Królikowskiego? Twórca kultowego serialu zabrał głos!

Paweł Królikowski już na zawsze dla wielu widzów pozostanie Kusym z "Rancza". Aktor bez wątpienia był jednym z symboli barwnego serialu rozgrywanego w Wilkowyjach, który w celny sposób punktował rzeczywistość.

Czy realizacja kontynuacji "Rancza" bez Pawła Królikowskiego jest możliwa? Twórca i reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, w rozmowie z serwisem Onet nie pozostał żadnych złudzeń:

Śmierć Pawła Królikowskiego sprawiła, że projekt przestał być aktualny. W scenariuszu bardzo wiele scen przeznaczonych było właśnie dla Pawła. Był jednym z motorów fabuły, jego zachowanie miało - zwłaszcza w drugiej części filmu - napędzać akcję. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zastąpić go w roli Kusego. To jego rola, to on odcisnął na niej swoje piętno.