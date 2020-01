"Ratownicy z indyjskiej dżungli". Opowieść o ludziach, którzy walczą o dobro zwierząt. Gdzie oglądać?

Indie, kolebka wspaniałych cywilizacji, kraj niezliczonej liczby zabytków, który zadziwia głęboką duchowością i mistycyzmem swoich tradycji. Jednocześnie, to kraj ciągnących się kilometrami slumsów, z wieloma problemami ekologicznymi i demograficznymi. W programie "Ratownicy z indyjskiej dżungli" zobaczymy, jak dba się tam o dobro zwierząt.

National Geographic Wild pokaże codzienne wyzwania zespołu oddanych swojej misji specjalistów, którzy walczą o dobro zwierząt. Mimo panującego wszędzie chaosu, szukają sposobu na to, by ludzie i zwierzęta żyli w harmonii. Czy to w ogóle możliwe w kraju, gdzie wykarczowanie dżungli pod kolejne pola uprawne, może być kwestią życia i śmierci?

W wielu miejscach Indii granice między terenami człowieka i zwierząt mocno się zatarły. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć akcję usuwania jadowitej kobry ze szkolnej klasy czy ratowania lampartów, które wpadły do studni. Z pewnością wolałyby szukać pożywienia w leśnych ostępach, ale te systematycznie się kurczą. Niektóre z historii przedstawionych w serii wywołają duże emocje. „Ratownicy z indyjskiej dżungli” będą starali się uwolnić słonia, którego właściciel wykorzystywał do żebrania na ulicy, i pomogą małym szakalom wrócić do mamy. Nie ma dnia, w którym ich ręce nie byłyby pełne roboty.

Bohaterowie produkcji starają się nieść dobro tam, gdzie wielu zapomina o ludzkich odruchach. Czy mają szansę zarazić swoim podejściem innych? Widzowie mogą być pierwsi.