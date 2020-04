"Ręka La Garduñi" odcinek 1. Mateo dowiaduje się o istnieniu "La Garduñi" i postanawia wrócić do Sewilli [CO SIĘ WYDARZY]

Wracamy do Sewilli! W 2. sezonie serialu "Zaraza" na pierwszy plan wysuwa się "La Garduñi" - grupa przestępcza, którą zwalczyć będzie próbował Mateo. Sprawdź, co wydarzy się w 1. odcinku serialu "Ręka La Garduñi"!

"Ręka La Garduñi" odcinek 1. w czwartek, 16.04.2020 o godz. 22:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv

Akcja 2. sezonu serialu "Zaraza" rozgrywa się w XVI-wiecznej Sewilli, która po okresie epidemii odzyskuje swą pozycję jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych miast na świecie. Lokalna mafia, La Garduña, korzysta z koniunktury i niezdolności polityków do nadzorowania miasta, kontrolując prostytucję, sprzedaż alkoholu i czarny rynek żywności.

W 1. odcinku "Ręki La Garduñi" Mateo (Pablo Molinero), który próbuje zacząć od nowa na Ziemi Ognistej w Nowym Świecie. Nie jest to jednak wcale takie proste. Tymczasem, Valerio (Sergio Castellanos) wciela w życie nauki swojego mentora. Dołącza do Teresy (Patricia Lopez Arnaiz) i jej prawej ręki, Eugenii (Cecilia Gómez), w ryzykownej misji ratowania prostytutek uwięzionych w slumsach Sewilli, tuż pod okiem mafijnego gangu. "Te kobiety mnie potrzebują. Nie mogę ich zawieść" - stwierdza Valerio.

Wierna zasadom Teresa wykorzystuje swoje pieniądze i uprzywilejowaną pozycję, aby zapewnić kobietom lepszą przyszłość, ukrywając je w zamkniętym klasztorze. To nieuchronnie prowadzi do konfrontacji z La Garduñą i jej przywódcą, Conrado (Luis Callejo). Cała sytuacja stawia na szali nie tylko życie Teresy i kobiet, które stara się uratować, ale także Valerio, na którego mafia wydaje wyrok śmierci. Pobyt Mateo na ziemi latynoamerykańskiej nie trwa zbyt długo. Dostaje list od Teresy, z którego dowiaduje się o istnieniu "La Garduñi" i o tym, co dzieje się w mieście. Postanawia wrócić, aby rozprawić się z gangiem.