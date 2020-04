"Ręka La Garduñi" odcinek 2. Pontecorvo zostaje burmistrzem i prosi Mateo o pomoc w walce z La Garduñą [CO SIĘ WYDARZY]

W 2. sezonie serialu "Zaraza" akcja rozgrywa się w XVI-wiecznej Sewilli. Lokalna mafia, La Garduña, przejmuje władzę w mieście. Na powrót zdecydował się Mateo. Sprawdź, co wydarzy się w 2. odcinku serialu "Ręka La Garduñi"!

"Ręka La Garduñi" odcinek 2. w czwartek, 23.04.2020 o godz. 22:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv

Mateo (Pablo Molinero) próbował zacząć wszystko od nowa na Ziemi Ognistej w Nowym Świecie. Dostał jednak list od Teresy (Patricia Lopez Arnaiz), z którego dowiedział się o istnieniu La Garduñi i o tym, że Valerio (Sergio Castellanos) naraził się, próbując uratować prostytutki uwięzione w slumsach Sewilli.

Mateo dowiaduje się o istnieniu La Garduñi i postanawia wrócić do SewilliZobacz więcej

W 2. odcinku "Ręki La Garduñi" Mateo wraca do Sewilli i spotyka się z Teresą. Próbuje się dowiedzieć, co stało się z Valerio. Terasa opowiada mu, jak od miesięcy Valerio ratował prostytutki. Na pytanie, dlaczego to robił, Teresa odpowiada: "Każda kobieta do kogoś należy". Mateo stwierdza, że niepotrzebnie wyjeżdżał.

Hrabia Pontecorvo (Federico Aguado) zostaje burmistrzem i dowiaduje się, że Mateo szuka zabójcy przyjaciela. Obawiając się o własne życie, prosi go o pomoc w walce z La Garduñą, bo nie może ufać nikomu w swojej radzie. "To moje miasto. Nie pozwolę, żeby ktokolwiek rządził nim za mnie" - mówi burmistrz. Tymczasem, Teresa i Eugenia (Cecilia Gómez) kontynuują plan Valeria, by uwolnić prostytutki.

Różne wymiary zarazy, ta sama jakość. Drugi sezon "Zarazy" mocno zyskujeZobacz więcej