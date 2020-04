"Ręka La Garduñi" [RECENZJA]. Różne wymiary zarazy, ta sama jakość. Drugi sezon "Zarazy" mocno zyskuje

Kanał Epic Drama ponownie zabiera widzów do XVI-wiecznej Sewilli. Serial “Zaraza” powraca w kwietniu z 2. sezonem – z nowym tytułem “Ręka La Garduñi” i zdecydowanie przystępniejszą dla widza historią. Przedpremierowo widzieliśmy pierwsze dwa odcinki “Ręki La Garduñi”. Zobaczcie, jak wypadło nasze drugie spotkanie z “Zarazą”.

"Ręka La Garduñi" - przedpremierowa recenzja 2. sezonu "Zarazy"

“Zaraza” to jeden z najciekawszych hiszpańskich seriali ostatnich lat. Gigantyczny budżet pozwolił na niezwykle pieczołowite odtworzenie realiów XVI-wiecznej Sewilli, ale też paradoksalnie, chyba związał częściowo jego twórcom ręce.

"Katarzyna", "Ręka La Garduñi" i "Wojna światów" na kwietniu w TV! Oto seriale, których nie możesz przegapić!Zobacz więcej

Spektakularny pod względem wizualnym pierwszy sezon “Zarazy” z każdym kolejnym epizodem stawał się bowiem coraz bardziej nużący. W sieci gęsto zawiązanych intryg zabrakło tak naprawdę czegoś, co w odpowiedni sposób podniosłoby odbiorcy ciśnienie. Siejąca spustoszenie dżuma jednak minęła, a Sewilla odradza się z mroku i staje jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych na świecie. Podobnie jest z hiszpańskim serialem. “Zaraza” w nowych odcinkach tylko zyskuje!

Różne wymiary zarazy

“Ręka La Garduñi”, bo taki tytuł nosi nowa “Zaraza” rozpoczyna się pięć lat po wydarzeniach z 1. sezonu. To kolejny rozdział historii Mateo (Pablo Molinero), który próbuje zacząć od nowa w Nowym Świecie. Nie jest to jednak wcale takie proste. Jego pobyt na ziemi latynoamerykańskiej nie trwa zresztą zbyt długo. Mateo na prośbę Teresy (Patricia Lopez Arnaiz) wraca do miasta, aby rozprawić się z gangiem zajmującym się w porcie prostytucją. To właśnie mafia La Garduñą i jej przywódca, Conrado (Luis Callejo) będą największą zarazą 2. sezonu, dostarczając mieszkańcom Sewilli kolejnych nieszczęść, a widzom akcji.

Drugi plan wychodzi na prowadzenie

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia — twórcy wzięli to sobie bardzo do serca, bo serialowy świat w nowych odcinkach przedstawiony jest o wiele szerzej. Drugoplanowi bohaterowie wychodzą z cienia Mateo, w serialu pojawia się też kilku nowych graczy, którzy napędzają fabułę i pozwalają lepiej zrozumieć przedstawianą na ekranie historię.

I tak wierna zasadom Teresa z epizodycznej rólki w 1. sezonie “Zarazy” awansowała do głównej kobiecej roli w “Ręce La Garduñi”. W nowych odcinkach kobieta angażuje się w niebezpieczną misję ratowania prostytutek. Więcej do grania ma też Claudia Salas, którą możecie kojarzyć z serialu “Szkoła dla elity” Netflixa. Na znaczeniu zyskuje również Jesús Carroza, czyli serialowy Baeza. Ważną postacią 2. sezonu “Zarazy” będzie hrabia Pontecorvo (Federico Aguado ), nowy burmistrz miasta, który z pomocą Mateo będzie badał przestępczą działalność gangu La Garduñy.

"Zaraza” w nowych odcinkach otwiera się na nowe historie, ale jedno pozostaje niezmienne – rozmach. Odwzorowanie realiów XVI-wiecznej Hiszpanii, scenografia, charakteryzacja i kostiumy oraz klimat pełnej sprzeczności Sewilli zasługuje na uznanie.

Mateo dowiaduje się o istnieniu La Garduñi i postanawia wrócić do SewilliZobacz więcej

"Zaraza” to historyczna produkcja na wysokim poziomie. Dzięki “Ręce La Garduñi” udało mi się jednak odkryć ten serial na nowo. Cieszę się, że twórcy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Widać, że przed wejściem na plan drugiego sezonu wzięli głęboki oddech i zdecydowali się nieco poluzować lejce. W nowych odcinkach historia mocno skręca w stronę kryminału i mafijnych klimatów, a wróg z krwi i kości napędza akcję lepiej niż czarna śmierć. Mam nadzieję, że pierwsze dwa odcinki to zaledwie przedsmak tego, co czeka widzów w dalszej części sezonu.

"Ręka La Garduñi" odcinek 1. w czwartek, 16.04.2020 o godz. 22:30 w Epic Drama!

Nasza ocena: 8/10

Adriana Słowik