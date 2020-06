Renata Kaczoruk wróciła do Kuby Wojewódzkiego? Modelka rozwiała wszelkie wątpliwości!

Partnerki Kuby Wojewódzkiego zawsze są na językach wszystkich. Niedawno pojawiła się plotka wskazująca, że dziennikarz znowu jest w związku z Renatą Kaczoruk. Modelka opublikowała jednak wideo i zdjęcie, które rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Renata Kaczoruk pokazała swojego chłopaka

Związek Renaty Kaczoruk i Kuby Wojewódzkiego trwał 5 lat i rozpadł się ostatecznie w 2018 roku. Plotki o tym, z kim obecnie spotyka się dziennikarz pojawiają się cyklicznie. Media co jakiś czas sugerują, że Wojewódzki wrócił do Anny Muchy, a ostatnio - także do Renaty Kaczoruk. Nie ma już jednak wątpliwości - to nieprawda.

Renata Kaczoruk w mediach społecznościowych opublikowała wideo i zdjęcie ze swoim ukochanym. Zdradziła przy tym kilka szczegółów dotyczących jej związku.

Ten chlopak na dzis urodziny!! Nie wiem czego mu życzyć, bo ma wszystko co najlepsze prawie zawsze pod rękę😜💕 niby mieszkamy na różnych półkulach🌍🌎, ale w ciagu1,5 roku spedzilismy ok 1,5 miesieca osobno!🥰 Niech bedzie tych dni jeszcze mniej! Sto lat kochanie!

Ukochany Kaczoruk to Chris Wacławek, który jest pasjonatem surfowania. Swoją pasją zaraził też Renatę. Widać, że oboje świetnie czują się w swoim towarzystwie. Pod postem modelki pojawiły się liczne gratulacje i życzenia szczęścia, do których i my się dołączamy.

