"Rinke. Za zamkniętymi drzwiami". Bogdan z programu TTV nie żyje! Rinke Rooyens pożegnał przyjaciela!

Rinke Rooyens spędził 5 dni i nocy w Warszawskim Hospicjum Onkologicznym. Dla większości bohaterów tego odcinka, hospicjum to ostatni przystanek życiowej drogi, w którym mogą ze spokojem, a czasem nawet i z uśmiechem na twarzy, przeżyć swoje ostatnie miesiące. Pogodzeni z losem, jedyne czego potrzebują to rozmowy i obecności bliskiej osoby.

Wśród nich: Marian - pilot i żołnierz Szarych Szeregów, siatkarka Alicja, czy Bogdan, który jest prawnikiem. Dziś łączy ich miejsce zamieszkania i dla wielu przygnębiający oraz trudny temat, którego często się unika. Rooyens postara się dotrzeć do każdego z mieszkańców, którzy podzielą się z nim swoimi najgłębszymi przemyśleniami. Przekona się również, czym dla personelu jest praca w takim miejscu. Czy można zrobić coś, by chociaż przez moment chorzy mogli poczuć się lepiej?

Bogdana dzisiaj z nami już nie ma. Poinformował o tym Rinke Rooyes, który opublikował wzruszające pożegnanie przyjaciela:

Największym darem życia jest przyjaźń. Spotkanie z Bogdanem - otrzymalem to. Prawdziwy przyjaciel to ten, który wydobywa z Ciebie to, co najlepsze, i właśnie to się stało, gdy cię spotkałem. Prawdziwa przyjaźń przychodzi, gdy cisza między dwojgiem ludzi wygodnie siedzi obok ciebie. W ciszy dałeś mi spokój Bogdan . Prawdziwi przyjaciele to ci rzadcy ludzie, którzy przychodzą cię znaleźć w ciemnych chwilach życia i prowadzą z powrotem do światła i dają nadzieję, że nasza Przyjaźń nie polega na tym, kogo znasz najdłużej. Chodzi o to, kiedy wkroczyłem w twoje życie, powiedziałem „Jestem tu dla ciebie”, trzymając rękę w ciszy i rozumiemy się w całkowitej ciszy. DO WIDZENIA MOJ DROGI PRZYJACIELU MOJE MYŚLI I MIŁOŚĆ ZOSTAJĄ ZAWSZE TU W MOIM SERCU ZANIM SPOTKAMY SIĘ PONOWNIE W TWOIM ŚWIECIE . SŁODKICH SNÓW. KOCHAM CIĘ RINKE