"Riverdale 4". Musicalowy odcinek oparty na "Hedwig". Zobacz debiut rockowego zespołu Archiego! Kiedy premiera?

Twórcy "Riverdale" kontynuują musicalową tradycję. W 4. sezonie muzyczny odcinek będzie opierał się na musicalu "Hedwig". Pierwsze zdjęcia trafiły już do sieci. Zobacz, jak będzie wyglądał debiut rockowego zespołu Archiego!

W 4. sezonie "Riverdale" musicalowy odcinek będzie nawiązywał do słynnego i kontrowersyjnego "Hedwig and the Angry Inch", który przesiąknięty jest glam rockowym stylem.

Po klęskach ostatnich przedstawień "Carrie" i "Heathers" Kevin postanawia odejść od tradycyjnego musicalu w Riverdale High. Ale kiedy pan Honey zabrania mu wykonania numeru z musicalu "Hedwig and the Angry Inch", on i jego ekipa postanawiają walczyć i każde z nich wykonuje po jednym numerze, który najlepiej odzwierciedla ich osobowość i problemy.

Kevin (Casey Cott) przebierze się oczywiście za tytułowego transseksualnego wokalistę z NRD. W blond perukę i kabaretki wskoczy za to Cheryl (Madelaine Petsch). W musicalowym odcinku w 4. sezonie "Riverdale" zobaczymy też wyczekiwany debiut rockowego zespołu Archie Archies, z Archiem (KJ Apa) na gitarze, śpiewającą Veroniką (Camila Mendes) Betty (Lili Reinhart) z tamburynem, Kevinem na klawiszach oraz Jugheadem (Cole Sprouse) grającym na perkusji.

Czy to sprawi, że rudzielec porzuci boks i na nowo odkryje w sobie miłość do muzyki? Przekonamy się już niebawem!

"Riverdale 4" - kiedy premiera musicalowego odcinka?

Muzyczny odcinek 4. sezonu "Riverdale" zostanie wyemitowany 9 kwietnia 2020 roku. W galerii znajdziesz pierwsze zdjęcia z musicalowego odcinka "Riverdale". Zobacz, jak zapowiada się debiut rockowego zespołu Archiego!

