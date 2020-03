"Riverdale" będzie miało 7 sezonów? KJ Apa ma podpisany kontrakt na jeszcze 3 lata!

KJ Apa, czyli Archie z "Riverdale" podzielił się ostatnio ciekawą informacją. Aktor zasugerował, że "Riverdale" może doczekać się w sumie 7 sezonów! Jego kontrakt ma obowiązywać bowiem przez jeszcze trzy lata!

"Riverdale" będzie miało 7 sezonów?

"Riverdale" to jeden z najpopularniejszych seriali młodzieżowych ostatnich lat. Produkcja, którą stworzył Roberto Aguirre-Sacasa, cieszy się dużą popularnością, choć coraz częściej pojawiają się głosy, że serial powinien już zniknąć z anteny. Historia nastolatków z Riverdale to ma już cztery sezony, ale stacja the CW zamówiła kolejną serię, która może nie być ostatnią!

Najpopularniejsza teoria fanów obalona! Co dalej z Jugheadem?Zobacz więcej

KJ Apa, czyli serialowy Archie w wywiadzie dla LA Times zasugerował, że mogą powstać jeszcze co najmniej trzy sezony "Riverdale". -Chociaż nie wdał się w szczegóły swojego kontraktu — który ma być taki sam dla wszystkich odtwórców głównych ról — Apa powiedział, że związany jest z "Riverdale" jeszcze przez następne trzy lata.

Czy "Riverdale" rzeczywiście doczeka się jeszcze trzech sezonów? Biorąc pod uwagę, że w 4. sezonie bohaterowie kończą ostatnią klasę liceum, w kolejnej (zamówionej już) odsłonie twórcy skupią się zapewne na ich życiu studenckim. Pojawiają się też głosy, że w 5. sezonie nastąpi pięcioletni przeskok czasowy.

Czy historia dzieciaków z "Riverdale" powinna zamknąć się w 7 sezonach? Czekamy na Twój głos w komentarzu!

Czekasz na nowe odcinki "Riverdale"? Więcej newsów o serialu znajdziesz tutaj!

Źródło: Associated Press/x-news