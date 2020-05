"Riverdale". Betty i Archie będą razem w 5. sezonie? Jughead i Veronica odkryją prawdę?

W 4. sezonie "Riverdale", który przez pandemię koronawirusa musiał zostać skrócony, wiele wydarzyło się między Betty (Lili Reinhart) i Archiem (KJ Apa). Mnóstwo emocji wywołał odcinek musicalowy, w którym Betty zdradziła Jugheada z przyjacielem (Cole Sprouse). W kolejnym epizodzie fani zobaczyli m.in. retrospekcje z dnia, w którym Betty zakochała się w Archie.

Fani "Riverdale" zastanawiają się teraz, czy wątek Barchie będzie kontynuowany w 5. sezonie. Twórca serialu, Roberto Aguirre-Sacasa w wywiadzie dla Entertainment Tonight zasugerował, że historia Betty i Archiego jeszcze się nie skończyła.

Czy w 5. sezonie "Riverdale" Betty i Archie nadal będą romansować? Showrunner serialu przyznał, że Archie poczuł się trochę zagubiony po tym, jak Betty go odepchnęła, mówiąc "przestańmy".

W nowych odcinkach watek Barchie będzie kontynuowany. Widzowie przekonają się o tym już w pierwszych trzech odcinkach nowego sezonu.

Jughead się nie dowiedział. Veronica się nie dowiedziała [...] Wiemy, że Betty w pewnym sensie doceniła Jugheada. Z Archiem nie jesteśmy do końca pewni, jak ta emocjonalna schadzka z Betty na niego wpłynęła, ale wyniknie z tego coś wstrząsającego. Myślę, że na dłuższą metę będzie to decydujący moment dla całej czwórki, cieszę się, że ludzie mogą zobaczyć, co będzie dalej — wyznał Roberto Aguirre-Sacasa.