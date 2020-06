"Riverdale". Cole Sprouse oskarżony o molestowanie seksualne! Lili Reinhart zamierza dochodzić swoich praw w sądzie!

Dopiero co pisaliśmy o oskarżeniach pod adresem Ansela Elgorta, który w 2014 roku miał dopuścić się molestowania seksualnego nieletniej wówczas Gabby — dziewczyna po kilku latach zdecydowała się opowiedzieć o wszystkim na Twitterze.

Nie minęło kilka dni, a w mediach społecznościowych pojawiły się kolejne doniesienia. Tym razem użytkowniczka Twittera o nazwie "Victori66680029" oskarżyła o molestowanie seksualne Cole'a Sprouse'a. Gwiazdor "Riverdale" miał ją wykorzystać 7 lat temu w Nowym Jorku.

Gwiazdor młodzieżowego hitu oskarżony o molestowanie seksualne nieletniejZobacz więcej

Sprouse szybko temu zaprzeczył, ale anonimowy użytkownik Twittera nie dawał za wygraną. Odpowiedź aktora zaowocowała kolejnymi oszczerstwami — tym razem rzuconymi pod adresem Lili Reinhart, KJ Apy i Vanessy Morgan.

Fałszywe oskarżenia spotkały się ze stanowczą reakcją gwiazd "Riverdale".

Zawsze poważnie traktowałam sprawę napaści seksualnych, ale udowodniono, że to konto zostało stworzone specjalnie w celu tworzenia fałszywych historii o mnie i reszcie obsady. Nie znam rzeczy bardziej obrzydliwej niż kłamstwo na temat napaści seksualnej. Chcemy podjąć kroki prawne. Tego rodzaju chore zachowanie szkodzi tylko tym, którzy naprawdę to przeżyli [...] Mam nadzieję i modlę się, aby nie zniechęciło to prawdziwych ocalałych do mówienia o swoich doświadczeniach — napisała Lili Reinhart.