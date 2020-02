"Riverdale" i "Chilling Adventures od Sabrina" połączą siły? Netflix szykuje crossover swoich dwóch hitowych seriali?

"Riverdale" i "Chilling Adventures od Sabrina" cieszą się ogromną popularnością na Netfliksie. Obie produkcje mają też ze sobą wiele wspólnego: mają tych samych twórców i oparte są na komiksach wydawnictwa Archie Comics. Co więcej, w wielu odcinkach można zauważyć nawiązania do przedstawianych w nich światów.

O możliwym crossoverze tych produkcji zaczęto mówić wraz z premierą "Chilling Adventures of Sabrina", jednak sam twórca ostudził entuzjazm fanów, mówiąc, że to nie ma większego sensu.

Jeśli kiedykolwiek zrobilibyśmy ten crossover, musiałoby mieć to więcej sensu niż chwytliwa sztuczka i naprawdę powinno to pokazywać postacie i pchać historię do przodu. Jestem zdecydowanie pewien, że istnieje uniwersum, w którym to się dzieje, ale też chcecie, żeby to ze sobą współgrało, było przemyślane, głębokie i wyjątkowe.