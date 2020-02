"Riverdale" istnieje tylko w głowie Jugheada? W "Katy Keene" obalono najpopularniejszą teorię fanów!

Teorii na temat serialu "Riverdale" jest wiele. Jedna z nich głosi, że wszystko, co dzieje się w Riverdale, rozgrywa się tylko w głowie narratora opowieści, Jugheada. Ile w tym prawdy? Odpowiedz na to pytanie przyniósł najnowszy odcinek "Katy Keene", w którym obalono najpopularniejszą teorię fanów!

Swego czasu na Reddicie głośno było o teorii, według której wszystko, co dzieje się w "Riverdale" jest tak naprawdę wymysłem narratora opowieści, Jugheada. Dowodów na jej potwierdzenie było pod dostatkiem. Fani zwracali uwagę m.in. na to, że każdy odcinek "Riverdale" zaczyna się od słowa "rozdział" w tytule oraz to, że główny bohater od początku serialu pisze swoją powieść w Pop's Diner.

Czy to wszystko, co widzimy w serialu, jest tylko wymysłem Jugheada? Wydaje się, że jedna z najpopularniejszych teorii fanów "Riverdale" została chyba obalona w najnowszym odcinku "Katy Keene".

W 2. odcinku spin-offa "Riverdale" Josie (Ashleigh Murray), czyli bohaterka łącząca oba serialowe światy wspomina o Cheryl i Jasonie Blossomach, a także mówi, że jedno z nich już nie żyje. Śmierć Jasona Blossoma była głównym wątkiem 1. sezonu "Riverdale" i jeśli wspomniano o niej w "Katy Keene" to chyba można już stwierdzić, że zdarzyła się naprawdę, a nie tylko w głowie Jugheada.

Los narratora serialu "Riverdale" wciąż jest niepewny. Serial wróci na Netflix po krótkiej przerwie już 27 lutego br.

Źródło: Associated Press/x-news