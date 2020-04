"Riverdale". Lili Reinhart - kim jest piękna aktorka wcielająca się w Betty Cooper z serialu Netflixa? Jak się zmieniła? [DUŻO ZDJĘĆ]

Lili Reinhart to młoda aktorka, której ogromną popularność przyniosła rola Betty Cooper w serialu "Riverdale". Kim jest Lili Reinhart - gwiazda serialu Netflixa? Jak zaczęła się jej przygoda z aktorstwem i jak bardzo się przez ostatnie lata zmieniła? Oto, czego udało się nam dowiedzieć o odtwórczyni roli Betty z "Riverdale"!

Kim jest Lili Reinhart?

Lili Reinhart, czyli Betty Cooper z "Riverdale" przyszła na świat 13 września 1996 roku w Cleveland, Ohio. Od najmłodszych lat przejawiała artystyczne uzdolnienia takie jak: śpiewanie, granie czy taniec. Jako 10-latka błagała wręcz swoją mamę, żeby ta woziła ją do Nowego Jorku na castingi i przesłuchania. W wieku 18 lat przeniosła się do Los Angeles, aby rozpocząć karierę aktorki. Jak mówiła w jednym z wywiadów, nie wspomina jednak tego okresu najlepiej, bo nikt nie traktował jej planów i marzeń poważnie.

Lili Reinhart pod ostrzałem krytyki! Fani nie mogą pogodzić się z tym, co zrobiła Betty!Zobacz więcej

Po ciężkich pięciu miesiącach w Los Angeles wróciła do rodzinnego domu z depresją i niemal zrezygnowała z aktorstwa. To wtedy po raz ostatni wysłała swoją taśmę — trwały akurat przesłuchania do roli Betty Cooper w nowym serialu stacji The CW pt. "Riverdale". Lili Reinhart udało się zdobyć rolę i od tego czasu jej kariera nabrała rozpędu.

Rola Betty Cooper była dla mnie procesem. Czułam się szczęściarą, że moja nowa praca jest związana z czytaniem komiksów. To nie zdarza się codziennie. Betty Cooper jest postacią, którą znało wiele osób, więc presja była ogromna. Chciałam wykreować jej nowoczesną wersję — mówiła w wywiadzie dla The Laterals aktorka.

Młoda aktorka jest bardzo otwarta i nie boi się poruszać trudnych tematów. W rozmowie z Cosmopolitanem przyznała wprost, że -Bycie młodą kobietą w Hollywood jest przerażające. Na swoim Twitterze czy Tumblrze chętnie podejmuje dyskusje dotyczące m.in. depresji, czy molestowania, którego sama kiedyś doświadczyła.

Lili Reinhart — role

Postać Betty Cooper z "Riverdale" przyniosła jej ogromną popularność, ale to nie jedyna rola w jej telewizyjno-filmowym dorobku. Reinhart zaczynała od gościnnego występu w serialu "Law & Order: Special Victims Uni". Grała też w takich filmach jak "Lilith", "Gibsonburg", "Królowie lata", "Dobry sąsiad" czy "Pani Stevens". W 2019 roku wystąpiła u boku Jennifer Lopez w filmie "Ślicznotki".

Lili Reinhart jest wielką fanką twórczości Quentina Tarantino, Tima Burtona i Martina Scorsese'a. Jej aktorską inspiracją jest z kolei Nicole Kidman i Natalie Portman. -Pamiętam, jak zobaczyłam ją w "Czarnym łabędziu". Miałam wtedy 14 lat, widziałam też sztukę teatralną i byłam nią naprawdę oszołomiona. Jej występ był najbardziej cudowną rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałam. - mówiła jakiś czas temu Reinhart.

Gwiazdy młodzieżowego hitu na starych zdjęciach z dzieciństwa! Jak się zmienili?Zobacz więcej

Lili Reinhart — chłopak

Lili Reinhart spotyka się obecnie z kolegą z planu "Riverdale" Colem Sprousem. O tym, że są razem, plotkowano w mediach od roku, ale oni tego konsekwentnie nie komentowali. Sporo zdradzały jednak zdjęcia z ich kont na Instagramie, z których można było wywnioskować, że spędzają ze sobą dużo czasu, nie tylko na planie serialu "Riverdale". Oficjalnie po raz pierwszy razem pojawili się podczas Met Gali w 2018 roku.

Jak Lili Reinhart zmieniła się na przestrzeni lat? Zobaczcie zdjęcia w galerii!