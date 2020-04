"Riverdale". Lili Reinhart pod ostrzałem krytyki! Fani nie mogą pogodzić się z tym, co zrobiła serialowa Betty!

Musicalowy odcinek 4. sezonu "Riverdale" wywołał skrajne emocje wśród widzów. Pod ostrzałem krytyki znalazła się Lili Reinhart, czyli serialowa Betty. Fani "Riverdale" nie mogą pogodzić się z tym, co zrobiła jej bohaterka.

Lili Reinhart krytykowana za zachowanie Betty z "Riverdale"

Kolejny musicalowy odcinek "Riverdale" za nami. Tym razem nie obyło się jednak bez kontrowersji. I nie chodzi wcale o mocny temat odcinka, który nawiązywał do kontrowersyjnego "Hedwig and the Angry Inch". Mowa o zachowaniu Betty (Lili Reinhart). Aktorka znalazła się pod ostrzałem krytyki przez pocałunek Betty i Archiego (KJ Apa) w musicalowym epizodzie. Jak do tego doszło?

Pocałunek Betty i Archiego w 4. sezonie "Riverdale"

W odcinku zatytułowanym "Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town" Archie wdał się w kłótnię z Veroniką (Camila Mendes), a Betty posprzeczała się z Jugheadem (Cole Sprouse). Obie pary zaśpiewały przy tym gniewne "Exquisite Corpse". Następnie Betty udała się do garażu Archiego. Podczas próby doszło między nimi do pocałunku.

Fani nie mogą uwierzyć, że Betty zdradziła Jugheada z przyjacielem. Od emisji odcinka Lili Reinhart mierzy się z krytycznymi komentarzami w mediach społecznościowych. Aktorka postanowiła w końcu zabrać głos w sprawie zachowania serialowej Betty.

Nie musisz się z tym zgadzać ani popierać wyborów Betty, ale ona jest młodą dziewczyną. I próbuje siebie rozgryźć jak wszyscy inni na świecie. Ludzie robią czasami złe rzeczy. - napisała Lili Reinhart w odpowiedzi na krytykę fanów "Riverdale".

Jak podobał Ci się odcinek musicalowy 4. sezonu "Riverdale"? Co sądzisz o zachowaniu Betty i Archiego? Daj nam znać w komentarzu! Czekasz na nowe odcinki "Riverdale"? Więcej newsów o serialu znajdziesz tutaj!

Źródło: Associated Press/x-news