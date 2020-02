"Riverdale". Najpopularniejsi aktorzy i aktorki z serialu. Kto ma najwięcej fanów w sieci?

"Riverdale" to serial dla młodzieży, który cieszy się ogromną popularnością. Produkcja stacji The CW utorowała drogę do kariery wielu młodym aktorom i aktorkom. W galerii znajdziesz zestawienie TOP 15 najpopularniejszych aktorów i aktorek z "Riverdale". To oni stanowią o sile tego serialu! Kto z obsady "Riverdale" ma najwięcej fanów?

Najpopularniejsi aktorzy i aktorki z "Riverdale" Aktorzy i aktorki z "Riverdale" są uwielbiani przez widzów na całym świecie. Nic w tym dziwnego, bo młodzieżowa produkcja od swojego debiutu na antenie w 2017 roku, cieszy się ogromną popularnością. Serial "Riverdale" utorował drogę do kariery wielu młodym aktorom i aktorkom. To na jego planie pierwsze aktorskie szlify zdobywała Camila Mendes, czyli Veronica Lodge. Rola Archiego okazała się przełomem dla nowozelandzkiego aktora K.J. Apy, podobnie zresztą jak postać Cheryl Blossom dla Madelaine Petsch. K.J. Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse i inni na starych zdjęciach z dzieciństwa! Jak wyglądali? [GALERIA]Zobacz więcej Większość aktorów i aktorek z "Riverdale" w młodym wieku osiągnęła sukces, o jakim inni mogą tylko pomarzyć. Ich konta w mediach społecznościowych obserwują miliony użytkowników. Kto z obsady "Riverdale" cieszy się największą popularnością? Jak w rankingu popularności wypadają aktorzy i aktorki wcielający się w rodziców serialowych nastolatków? Zobacz w galerii zestawienie TOP 15 najpopularniejszych aktorów i aktorek z "Rivedale". Kto ma najwięcej fanów? Ranking powstał w 2020 roku, na podstawie liczby obserwatorów na Instagramie. Źródło: Associated Press/x-news