"Riverdale". Odmieniony KJ Apa w zwiastunie "I Still Believe". Po rudowłosym Archiem nie ma już śladu!

KJ Apa zmienił wizerunek do nowej roli w filmie "I Still Believe". Aktor przefarbował włosy i nie przypomina już Archiego z "Riverdale". Zobacz, jak teraz wygląda!

KJ Apa i Britt Robertson razem w filmie "I Still Believe"

Film "I Still Believe" opowiada prawdziwą historię chrześcijańskiego piosenkarza Jeremy'ego Campa (Apa) i jego ukochanej, Melissy Lynn Henning-Camp (Robertson), która zmarła na raka. Obraz w reżyserii Erwin Brothers pokaże kryzys wiary, jaki przeszedł wokalista po śmierci żony.

KJ Apa znany jest najbardziej z roli rudowłosego Archiego z "Riverdale". Aktor do roli w filmie "I Still Believe" przyciemnił kolor włosów, który jest teraz zbliżony do jego naturalnej barwy.

Jak KJ Apa prezentuje się jako chrześcijański muzyk w kryzysie wiary? Zwiastun "I Still Believe" trafił już do sieci!

Zobacz zwiastun filmu "I Still Believe"

