"Riverdale". Roberto Aguirre-Sacasa pracuje nad kolejnym serialem dla nastolatków. Znamy pierwsze szczegóły

Roberto Aguirre-Sacasa ma dobrą rękę do seriali młodzieżowych. Twórca "Riverdale" i "The Chilling Adventures of Sabrina" pracuje już nad kolejna produkcją. O czym będzie? Znamy pierwsze szczegóły.

Twórca "Riverdale", "The Chilling Adventures of Sabrina" i "Katy Keene" pracuje nad kolejną młodzieżową produkcją. Roberto Aguirre-Sacasa przygotowuje tym razem serial dla nowej platformy streamingowej — Quibi. Według CBR popularny twórca chce przenieść na mały ekran swoją sztukę "Good Boys and True" z 2008 roku. Osadzona w latach 80. opowieść koncentruje się na sześciu uczniach elitarnej szkoły i erotycznej taśmie, która zaczyna krążyć po kampusie. Sztuka Roberto Aguirre-Sacasy opisywana jest jako wciągający dramat, w którym nie wszystko jest tym, na co wygląda. Camila Mendes gwiazdą nowego thrillera Netflix. Kiedy premiera nowego filmu z Veronicą z "Riverdale"?Zobacz więcej Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w główne role w nowym serialu Roberto Aguirre-Sacasy dla Quibi. Warto jednak zaznaczyć, że platforma, dla której pracuje twórca "Riverdale" została stworzona z myślą o użytkownikach urządzeń mobilnych. Quibi specjalizuje się w krótkich formach. Odcinki poszczególnych seriali trwają do 10 minut. Można więc przypuszczać, że nowa produkcja Roberto Aguirre-Sacasy będzie się znacząco różnić od "Riverdale" czy "The Chilling Adventures of Sabrina".