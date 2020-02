"Riverdale" sezon 4. Związek Betty i Jugheada wisi na włosku. Ulubiona para widzów rozstanie się na chwilę przed tragedią?

Źle się dzieje w związku Betty i Jugheada w 4. sezonie "Riverdale". Serial zbliża się do wielkiego finału, w którym widzowie odkryją wreszcie, co wydarzyło się w lesie. Czy ulubiona para widzów rozstanie się na chwilę przed tym, co wydarzyło się w finale 3. sezonu "Riverdale"?

Betty i Jughead rozstaną się w 4. sezonie "Riverdale"? Za nami już 11 odcinków 4. sezonu "Riverdale". Twórcy serialu rzucają widzom kolejne tropy, mające naprowadzić ich na to, co wydarzyło się w słynnej już scenie z finału poprzedniej serii, w której Betty, Veronica i Archie palą rzeczy należące do Jugheada. Jughead jednak nie żyje? Cole Sprouse odchodzi z serialu?Zobacz więcej Los Jugheada (Cole Sprouse) wciąż jest niepewny. Na włosku wisi też jego związek z Betty (Lili Reinhart). Relacje między nimi uległy pogorszeniu w 11. odcinku 4. sezonu "Riverdale", kiedy Brett (Sean Depner) powiedział Betty, że Jones wykorzystuje jej rodzinną tragedię związaną z ojcem do napisania swojej książki. Między ulubieńcami widzów iskrzy też ze względu na Yale — wymarzoną uczelnię Betty, na którą dostał się już Jughead. Betty ma poczucie, że jej ojciec nęka ją, nawet gnijąc w ziemi. Jugheadowi udaje się załagodzić sprawę, ale w finale odcinka widzimy już, jak zapłakana Betty szuka oparcia w przyjacielu. Dzień po dniu, przejdziemy przez to razem — pociesza ją Archie. Czy to koniec związku Bughead, a początek Barchie? Źródło: Associated Press/x-news