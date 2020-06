"Riverdale". Vanessa Morgan krytykuje twórców serialu za dyskryminację czarnoskórych aktorów!

Vanessa Morgan zabrała głos w sprawie dyskryminacji czarnoskórych aktorów. Znana z serialu "Riverdale" aktorka z rozbrajającą szczerością przyznała, że zarabia najmniej, mimo, że od kilku lat należy do głównej obsady serialu. Co na to twórcy "Riverdale"

Vanessa Morgan nie ma zamiaru dłużej milczeć. Kanadyjska aktorka zabrała na Twitterze głos w sprawie nierówności społecznych w Stanach Zjednoczonych. Oberwało się nawet twórcom serialu "Riverdale", w którym gra jedną z głównych ról. Jestem zmęczona tym, jak osoby czarnoskóre są pokazywane w mediach. Jestem zmęczona tym, że zawsze przedstawia się ich jako bandytów oraz niebezpiecznych, złych i przerażających ludzi. Jestem również zmęczona tym, że gramy drugie skrzypce przy białych aktorach, którzy wcielają się w główne role, albo wykorzystuje się nas do reklamowania rzekomej różnorodności. Wszystko zaczyna się od mediów. Nie będę dłużej milczeć. - napisała aktorka na Twitterze. Cole Sprouse aresztowany. Aktor brał udział w proteście Black Lives MatterZobacz więcej Post Vanessy Morgan wywołał ogromne poruszenie. Szkoda, że jestem jedyną czarną osobą w stałej obsadzie, a płacą mi najmniej - dodała Morgan w kolejnym wpisie. Twórcy serialu "Riverdale" na razie nie odnieśli się do zarzutów aktorki.