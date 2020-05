Robert Lewandowski musiał opuścić rodzinę tuż po narodzinach drugiej córki. Jest najbardziej narażony na zakażenie koronawirusem

Anna i Robert Lewandowscy 6 maja 2020 roku po raz drugi zostali rodzicami. Kilka dni po narodzinach małej Laury polski piłkarz musiał opuścić rodzinę. Teraz musi uważać jeszcze bardziej, aby nie zarazić się koronawirusem.

Już 16 maja piłkarze niemieckiej Bundesligi wrócą na boiska, by dokończyć przerwany przez pandemię koronawirusa sezon. Inne ligi, w tym polska ekstraklasa, albo mają już termin wznowienia rozgrywek, albo intensywnie pracują, by go ogłosić. Tylko nieliczni, jak Francuzi czy Holendrzy, podjęli decyzję, że w bieżącym sezonie już nie zagrają. I choć w każdej lidze obowiązkiem przed powrotem na boiska jest dokładne przebadanie piłkarzy i trenerów, wciąż czuć strach przed koronawirusem.

Robert Lewandowski musiał opuścić rodzinę

Wirusa najbardziej może się obawiać Robert Lewandowski, który - jak wynika z badań - jest dużo bardziej narażony na "złapanie" SARS-CoV-2. Badania Uniwersytetu w Aarhus wykazały, że to właśnie środkowi napastnicy są na szczycie grupy ryzyka, jeżeli chodzi o boisko piłkarskie. W związku ze wznowieniem ligi, Lewandowski musiał wyjechać na zgrupowanie kilka dni po narodzinach swojej drugiej córki, Laury. Zostawił ją w domu pod opieką żony, Anny oraz córki, Klary.

- Bramkarze praktycznie nie mają dłuższego i bliższego kontaktu z innymi zawodnikami, prawy skrzydłowy rzadko ma kontakt z rywalem z tej samej pozycji. Najbardziej narażeni są środkowi napastnicy, ponieważ spędzają oni najwięcej czasu w odległości mniejszej niż półtora metra od obrońców - cytuje "Videnskab". Naukowcy uspokajają jednak, że ryzyko zakażenia się koronawirusem na boisku piłkarskim jest minimalne. W przypadku poszczególnych pozycji czas ekspozycji na wirusa waha się od 0 do 11 minut. Średni czas zagrożenia w przypadku występu jednego chorego w pełnym wymiarze wynosi ok. 1 minuty i 28 sekund. Zdaniem badaczy, jest to na tyle krótki okres, że nie powinien on stanowić przeszkody we wznawianiu rozgrywek.

Źródło: Press Focus/x-news