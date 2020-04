Robert Lewandowski tańczy do "Toosie Slide" i podbija internet! Zamieni piłkę na taniec?

Robert Lewandowski wrócił do treningów Bayernu Monachium, ale w podbija sieć czymś innym. Udostępnił filmik, na którym widać jak tańczy do piosenki "Toosie Slide" z repertuaru Drake'a. To wideo ma już miliony wyświetleń!

Robert Lewandowski tańczy i podbija sieć! Bundesliga ogłosiła powrót do treningów. W związku z tym Robert Lewandowski zakończył domową kwarantannę i powrócił na boisko. Oddaje się jednak także swoim innym pasjom. W sieci furorę robi filmik, na którym widać, jak polski napastnik tańczy do piosenki "Toosie Slide" Drake'a. Piłkarz i trenerka apelują: Zostańcie w domu wbrew narastającym frustracjomZobacz więcej Wideo zostało zamieszone na koncie Lewandowskiego w aplikacji TikTok. Udostępniło je również wiele portali internetowych i w sumie ma już ponad pięć milionów wyświetleń i 570 tysięcy polubień. To nie pierwszy raz, gdy Robert Lewandowski pokazuje, jak tańczy. Wcześniej pląsał przed kamerą ze swoją żoną Anną. Na TikToku można też zobaczyć, jak rusza się w rytm "U can't touch this" MS Hammera. Jakiś czas temu kolega z boiska "Lewego" - Sławomir Peszko przyznał, że Robert świetnie tańczy. "Oprócz piłkarskiej, na pewno sprawdziłby się w roli tancerza" - powiedział. Kto wie, może po piłce nożnej przyjdzie czas na taniec? Anna Lewandowska o ćwiczeniach i diecie na kwarantannie. Co robić, aby nie przytyć siedząc w domu?Zobacz więcej Źródło: Press Focus/x-news https://www.facebook.com/telemagazynpl/