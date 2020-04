Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni o humorze w czasach epidemii. Jakie seriale poleca obejrzeć na kwarantannie?

Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni opowiedział nam o humorze w czasach epidemii. Co robi, żeby nie tracić poczucia humoru, mimo że zdarzają się trudne chwile? Jakie seriale poleca obejrzeć na kwarantannie?

Robert Motyka, humor i seriale na kwarantannie

Trudno żartować z tego, co dzieje się w związku z pandemią koronawirusa. Nie ma jednak wątpliwości, że bez odrobiny humoru, nikt nie dałby rady przetrzymać tego trudnego czasu. Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni przyznaje, że jest przysypany żartami i memami, które docierają do niego ze strony znajomych. - Od rana staram się wprowadzać fajną energię w domu - zaznacza.

Robert razem ze swoimi domownikami gotuje, smaży naleśniki i tańczy. Dzięki temu, że dłużej niż zwykle przebywa w domu, znalazł też kilka rzeczy, które wydawało mu się, że zaginęły, np. rower. - W garażu mam wszystko oprócz tego, co powinienem mieć. (...) Na strychu znalazłem stół do miksowania muzyki i uświadomiłem sobie, że kupiłem go jakieś pięć lat temu, bo akurat była jakaś okazja. Kiedyś pomyślałem, że będę DJ-em, bo to przecież jest takie fajne. (...) Ostatnio połączyłem się z kolegą, który jest DJ-em i zrobiliśmy mi szkolenie online - zdradza Motyka.

Współzałożyciel kabaretu Paranienormalni chętnie też ogląda seriale. - Bardzo mocno wkręciłem się w "Zadzwoń do Saula" - to jest prequel "Breaking Bad". Absolutna petarda. Wciągający, świetny bohater, dużo nagród, fajna akcja, fajni aktorzy, wszystko jest fajne. Trzeba to koniecznie zobaczyć - wskazuje Robert Motyka. Co jeszcze poleca obejrzeć na kwarantanni i jakie ma związki z Jasonem Mamoa? Zobacz wideo!

