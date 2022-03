"Rodzina zastępcza". Dawno niewidziana Misheel Jargalsaikhan bryluje na ściance. Tak zmieniła się serialowa Zosia

Misheel Jargalsaikhan, czyli niezapomniana Zosia z serialu "Rodzina zastępcza", uczestniczyła w premierze musicalu "Company" Stephena Sondheima w reżyserii Michała Znanieckiego. Zobaczcie, jak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan, którą można oglądać w serialu "BrzydUla".

Misheel Jargalsaikhan kiedyś i dziś. Jak się zmieniła?

Misheel Jargalsaikhan to pochodząca z Mongolii aktorka, która zdobyła sławę dzięki roli uroczej Zosi z serialu "Rodzina zastępcza". Misheel urodziła się w 1988 roku w Ułan Bator, ale w wieku 3 lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Dzieciństwo spędziła w Chojnicach, później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zdobyła wykształcenie oraz popularność.

Jak została serialową Zosią?

Pojechałam z mamą na casting do Warszawy. Przyszło mnóstwo dzieci, nie tylko pochodzenia polskiego. Wydaje mi się, że produkcji zależało, aby serial był nie tylko rozrywką, ale miał też walor edukacyjny. Zatrudniono mnie i Olę Szwed. Konkurowałyśmy o rolę Zosi, która w założeniu miała być niebieskooką sepleniącą blondynką (śmiech). Na początku byłyśmy dla widzów egzotyczne. Szybko jednak zyskałyśmy ich sympatię. Ludzie zaczęli patrzeć na moją bohaterkę przez pryzmat tego, jaki ma charakter, co robi, jak się zachowuje, a nie na to, skąd pochodzi i jak wygląda. Przestała być dla nich dziewczynką z Azji, a stała się po prostu Zosią - wspominała w rozmowie z "Vivą" aktorka.

Misheel Jargalsaikhan - czym dziś się zajmuje?

Misheel Jargalsaikhan pracowała na planie "Rodziny zastępczej" przez ponad osiem lat. Potem odeszła z produkcji i skupiła się na nauce. Od aktorstwa bardziej pokochała medycynę - wiadomo, że studiowała ten kierunek we Wrocławiu.

Obecnie serialowa Zosia zajmuje się medycyną naturalną; masażem i akupunkturą. Z jej usług korzysta m.in. Monika Mrozowska, czyli Majka z "Rodziny zastępczej". Serialowe siostry nadal się przyjaźnią. -Grzecznie dam się jej nakłuwać igłami, bo ból pleców bywa naprawdę dokuczliwy i trudno wierzyć, że po prostu sam przejdzie - zdradziła Monika Mrozowska w rozmowie z "Świat&Ludzie".

Misheel Jargalsaikhan nadal jest obecna w mediach - kilka lat temu wystąpiła m.in. w "Tańcu z gwiazdami". W 2022 roku po latach przerwy wróciła do aktorstwa. W serialu "BrzydUla 2" wciela się w Yu Phan, asystentkę pana Hu.

Jak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan? Zobacz jej zdjęcia w galerii.