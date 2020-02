"Rodzinka.pl". Aktorzy ze łzami w oczach żegnają się z serialem. "Emocje biorą górę"

W czwartek, 20 lutego media obiegła szokująca informacja o zakończeniu produkcji "Rodzinki.pl". Małgorzata Kożuchowska jako pierwsza poinformowała o tym fakcie na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że decyzja TVP była zaskoczeniem nie tylko dla widzów, lecz także dla samej obsady.

Koniec "Rodzinki.pl"! Dlaczego nie będzie nowych odcinków? Małgorzata Kożuchowska komentuje!Zobacz więcej

W swoim wideo wzruszona Małgorzata Kożuchowska wspominała lata spędzone na planie "Rodzinki", na który swego czasu zabierała nawet swojego małego synka. Aktorka napisała także:

@rodzinkapl_official tę znaną z ekranu, tworzyła rodzinka z planu zdjęciowego. Znaliśmy się prywatnie, chodziliśmy do siebie na śluby, chrzciny, pogrzeby, bo wspieraliśmy się również w trudnych chwilach. Tworzyliśmy super team co mam nadzieję, było to widać na ekranach telewizorów. Wierzę, że jeszcze długo pozostaniemy w Waszej pamięci, że Rodzinka.pl będzie żyła swoim własnym życiem (widziałam ostatnio kilka odgrywanych przez Was na TikToku haha!). To był super czas, za który jeszcze raz z całego serca dziękuję! Czas na nowe projekty, już nie tylko na ekranach telewizorów i kin! DZIĘKUJE!🙏🙏🙏❤❤❤