"Rodzinka.pl". "Będzie dobrze, kochanie" zastąpi serial o Boskich? To możliwe!

To pewne - to już koniec "Rodzinki.pl"! Mamy za sobą już ostatni odcinek serialu o Boskich, więc pojawiły się pytania, co zastąpi tę produkcję. Jest już nawet jeden kandydat! Jaki? Sprawdźcie!

Koniec "Rodzinki.pl" - co ją zastąpi? Niedawno okazało się, że 16. sezon "Rodzinki.pl" będzie ostatnim! Gwiazdy serialu nie ukrywały, że to dla nich zaskoczenie, ale decyzja ta okazała się nieodwołalna. Ostatni odcinek "Rodzinki.pl" mamy już za sobą. Ludwik romansuje z Agatą? Koniec małżeństwa Boskich? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu?Zobacz więcej Teraz zaczęto zastanawiać się, jaka produkcja mogłaby zastąpić serial o Boskich. Według medialnych doniesień ma to być "Będzie dobrze, kochanie", w którym jedną z głównych ról gra Wiktoria Gąsiewska, czyli Agata z "Rodzinki.pl". Jest to pierwszy w Polsce serial telewizyjny nagrywany bez klasycznych planów zdjęciowych. Jest realizowany w domach aktorów, którzy swoje role odrywają w autentycznych wnętrzach i strojach. Odcinki formą przypominają połączenia wideo za pomocą komunikatorów internetowych. Na razie aktorzy nagrywają się w swoich domach, ale jak osłabnie epidemia, zdjęcia będą kręcone normalnie, z ekipą na planie. To jeszcze nieoficjalne, ale serial zastąpi w ramówce "Rodzinkę.pl" - zdradziła w rozmowie z "Pudelkiem" jedna z osób z produkcji serialu. Czy te doniesienia okażą się prawdziwe? Czas pokaże! Finał za nami! Małgorzata Kożuchowska niezadowolona z zakończenia serialu. Jak to skomentowała?Zobacz więcej "Będzie dobrze, kochanie" - o czym jest? Głównymi bohaterami są Justyna (Wiktoria Gąsiewska) i Artur (Filip Gurłacz), którzy mieli niedługo wziąć ślub i planowali huczne wesele. Miesiące przygotowań przekreślił wybuch epidemii. Do tego niedoszły pan młody utknął w Australii, gdzie wyjechał do pracy. Narzeczeni martwią się nie tylko ceremonią, która stanęła pod znakiem zapytania. Obawiają się przede wszystkim długiej rozłąki. Walczą o to, by być razem. Wsparcia udzielają im bliscy. Justyna może liczyć na matkę Lilkę (Ilona Ostrowska) i ojca Waldka (Jacek Lenartowicz). Także rodzice Artura, Elżbieta (Dorota Chotecka) i Zygmunt (Tomasz Sapryk), próbują służyć radą w tej trudnej sytuacji. Pomocne okazują się także babcia Justyny (Bożena Dykiel) i przyjaciółka Lilki, Ewa (Anna Dereszowska). Zobacz galerię https://facebook.com/serialovetelemagazyn