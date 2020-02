"Rodzinka.pl". Małgorzata Kożuchowska na zdjęciach sprzed 25 lat! Aktorka jest nie do poznania!

Moda na dzielenie się starymi zdjęciami nie przemija. Ostatnio wzruszającą podróż w czasie zafundowała swoim obserwatorom Małgorzata Kożuchowska. Aktorka zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia sprzed 25 lat, kiedy jeszcze jako studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie debiutowała na scenie Teatru Dramatycznego.

Wczoraj przeżyłam niezwykle wzruszającą podróż w czasie. Otóż 25 lat temu jeszcze jako studentka czwartego roku PWST zagrałam rolę Aldonzy/ Dulcynei w spektaklu Jerzego Gruzy „Człowiek z La Manchy” w Teatrze Dramatycznym. To był mój drugi dyplom i debiut na dużej scenie... - zaczęła Małgorzata Kożuchowska na Instagramie.

Aktorka przypomniała, że po 25 latach Teatr Dramatyczny wraca do tego tytułu i ponownie wystawia tak ważny dla niej spektakl. Rola Aldonzy przypadła tym razem Annie Gajewskiej.

Piękne wzruszające mądre przedstawienie. Dla mnie szczególnie ważne... trudno mi było powstrzymać wzruszenie, bo pamiętam jak dziś swoje emocje, tremę, wielkie oczekiwania wobec tego zawodu i wielką niewiadomą jak to będzie... Wraz z kolegami graliśmy ten spektakl z wielkim powodzeniem przez lata. Dziś mogę go obejrzeć w zupełnie nowym świetnym wydaniu i (choć na widowni) poczuć się znów jak młoda debiutująca pełna marzeń dziewczyna, dla której dopiero wszystko się zaczyna... Gratuluję kolegom udanej premiery i dyrektorowi Tadeuszowi Słobodziankowi za zaproszenie! To był piękny wieczór! - dodała aktorka.