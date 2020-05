"Rodzinka.pl" odcinek 287. Ludwik romansuje z Agatą? Koniec małżeństwa Boskich? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

To nie są dobre wieści dla fanów serialu "Rodzinka.pl". Przed nami ostatni odcinek "Rodzinki.pl", która przez lata bawiła Polaków. Co wydarzy się w 287. odcinku "Rodzinki.pl"? Czy to już definitywny koniec małżeństwa Boskich? Sprawdźcie!

W 287. odcinku serialu "Rodzinka.pl" Boscy wspólnie oglądają zdjęcia i wspominają wakacje u pani Kazi. Ludwik (Tomasz Karolak) dziękuje Natalii (Małgorzata Kożuchowska) za prezent, który, jak się okazuje, jest od Agaty (Wiktoria Gąsiewska). 16 sezonów perypetii Boskich na VOD! Gdzie oglądać?Zobacz więcej Kacper (Mateusz Pawłowski) podsłuchuje rozmowę Natalii i Violi (Magdalena Stużyńska). Bardzo tego żałuje. Natalia zauważa, że Kacper bardzo przeżywa napiętą sytuację między rodzicami. Filip (Adam Sikora) komplementuje nową fryzurę Pauli (Julia Wieniawa). Ludwik wraca do domu pijany i dziękuje Agacie za prezent. Czy dojdzie między nimi do zbliżenia? Czy to już definitywny koniec małżeństwa Boskich?