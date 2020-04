"Rodzinka.pl" online. 16 sezonów perypetii Boskich bezpłatnie na VOD! Gdzie oglądać?

Serial komediowy "Rodzinka.pl" pokochały miliony widzów, którzy od 2011 r. śledzili codzienne perypetie rodziny Boskich. Ostatni odcinek serialu TVP2 wyemituje 3 maja. Na wiernych fanów czeka niespodzianka - na TVP VOD bezpłatnie oglądać będzie można wszystkie szesnaście sezonów.

16 sezonów "Rodzinki.pl" bezpłatnie na VOD!

O fenomenie „Rodzinki.pl”, której średnia oglądalność każdego odcinka sięgała milionów, zdecydowały dowcipne puenty, życiowy scenariusz, wyraźnie zarysowane charaktery postaci i przede wszystkim rewelacyjna obsada: Małgorzata Kożuchowska, doskonale odgrywająca rolę charyzmatycznej Natalii – empatycznej i świetnie zorganizowanej matki trójki dzieci i bardzo przekonywujący w roli Ludwika Tomasz Karolak, prawdziwy adorator swojej żony, zarządzający swoimi dziećmi cierpliwie, choć stanowczo. Wcielający się w rolę ich przyjaciół Jacek Braciak (Marek, mistrz anegdot) i Agata Kulesza (Maria, z mało pedagogicznymi, ale skutecznymi metodami wychowawczymi) przyglądają się funkcjonowaniu dużej rodziny z zazdrością i sympatią, czasem z dużym zdziwieniem.

W serialu również występują znakomici aktorzy młodego pokolenia: Maciej Musiał (Tomek, młody buntownik), Adam Zdrójkowski (Kuba, nieśmiały mistrz deskorolki) i Mateusz Pawłowski (uroczy Kacper z rozbrajającym uśmiechem, który uważa, że z racji bycia najmłodszym wszystko mu się należy).

Jacek Kurski tłumaczy decyzję o zakończeniu serialu. Planuje powrót "Rodzinki" z innymi aktorami w obsadzie?Zobacz więcej

Scenariusz „Rodzinki.pl” został stworzony na podstawie obsypanego nagrodami kanadyjskiego formatu „The Parents”. Najważniejszym atutem serialu jest autentyczność rodzinki, dzięki której widzowie dostrzegają w Boskich siebie, z całą paletą dobrych i złych emocji, uroków rodzicielstwa i dorastania dzieci. Szukając różnych pomysłów wychowawczych i sposobów na wspólne funkcjonowanie bohaterowie odkrywają przed widzem świat prawdziwych i szczerych relacji, w którym każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania. Pomimo codziennych problemów Boscy autentycznie się kochają, wspierają i problemy rozwiązują, będąc ze sobą we wszystkich ważnych momentach. To wszystko – podane w komediowy sposób powoduje, że mamy do czynienia z rozrywką na najwyższym poziomie.

Czas więc się pożegnać! Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Polubiliście nas, identyfikowaliście się z odgrywanymi przez nas postaciami i sytuacjami. (...) Wszyscy odczuwaliśmy bijącą od Was serdeczność i pozytywne emocje! To nas napędzało i motywowało do kolejnych sezonów. (…) Wierzę, że jeszcze długo pozostaniemy w Waszej pamięci, że „Rodzinka.pl” będzie żyła swoim własnym życiem (…). - tak żegnała się na Instagramie z serialem Małgorzata Kożuchowska.

"Rodzinka.pl" - kiedy ostatni odcinek 16 sezonu w TV?

Ostatni odcinek na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 3 maja 2020 roku. Później "Rodzinka.pl” przeniesie się do TVP VOD, gdzie bezpłatnie dostępne będą wszystkie sezony serialu.