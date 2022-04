Rodzinne tragedie Haliny Frąckowiak. Jej syn miał bardzo trudne dzieciństwo. Kim jest Filip Frąckowiak i czym zajmuje się?

Syn Haliny Frąckowiak z pewnością nie może zaliczyć swojego dzieciństwa do udanych. Kiedy miał raptem tylko 5 lat, jego ojciec trafił do więzienia pod zarzutem współpracy z CIA. Młody Filip Frąckowiak zobaczył tatę dopiero kilka lat później, po upadku ustroju komunistycznego. Kim jest syn jednej z największych gwiazd polskiej estrady i czym aktualnie się zajmuje?

Halina Frąckowiak - gwiazda polskiej muzyki

Halina Frąckowiak jest słynną polską artystką. Początki jej kariery sięgają lat 60., kiedy to zadebiutowała na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Kilka lat później piosenkarka rozpoczęła karierę solową, a dzięki hitom takim jak "Papierowy księżyc", "Tin Pan Alley", "Anna już tu nie mieszka", "Bądź gotowy dziś do drogi", czy "Mały elf", Halina Frąckowiak na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Larysa Tsoy o sytuacji we Lwowie: "Nikt nie wie, co dalej"Zobacz więcej

Rodzinny dramat Haliny Frąckowiak

Wokalistka prywatnie była żoną dziennikarza Józefa Szaniawskiego. Małżeństwo wydało na świat syna. 4 grudnia 1980 roku urodził się Filip Frąckowiak. Niestety przez opozycyjną działalność swojego ojca, młody Filip przez długi okres musiał się wychowywać bez swojego taty. Józef Szaniawski był w opozycji przeciw działaniom władzy PRL oraz Związku Radzieckiego i aktywnie działał na rzecz integracji Polski z NATO. W 1985 r. został aresztowany przez komunistyczne władze i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był osadzony na warszawskim Mokotowie przy ul. Rakowieckiej oraz w Barczewie.

Halina Frąckowiak spotkała się nawet z Czesławem Kiszczakiem, aby pomóc w uwolnieniu swojego męża z więzienia. Wojskowy obiecał piosenkarce, że sąd wyda w sprawie jej ukochanego łagodny wyrok i szybciej zwolni go z więzienia. Zażądał jednak, aby Halina Frąckowiak w zamian wystąpiła Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Choć Halina Frąckowiak dotrzymała obietnicy, to wysoko postawiony generał w żadnym stopniu nie pomógł w uwolnieniu jej męża. Józef Szaniawski wyszedł z więzienia dopiero 22 grudnia 1989 roku, po tym, jak uniewinnił go Sąd Najwyższy.

W 2012 r. rodzinę spotkała kolejna tragedia. Józef Szaniawski zginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Jego wielką pasją były górskie wędrówki. Niestety jedna z nich okazała się jego ostatnią.

Kim jest Filip Frąckowiak?

Filip Frąckowiak postanowił pójść w ślady ojca i zostać dziennikarzem. Syn słynnej piosenkarki jest absolwentem stosunków międzynarodowych. W latach 2004–2011 był dziennikarzem w redakcji zagranicznej Telewizji Polskiej, a 2012 r. został dyrektorem Izby Pamięci Płk. Ryszarda Kuklińskiego. Ponadto Filip Frąckowiak od kilku lat jest także warszawskim radnym oraz wiceprzewodniczącym Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego.

Zobacz naszą galerię i sprawdź, jak wygląda syn jednej z największych gwiazd polskiej estrady:

Iwona Mazurkiewicz przez trzy miesiące nie wiedziała o śmierci swojego pierwszego dziecka! Dzisiaj chwali się utalentowanym synemZobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl