"Rojst". Netflix przejął produkcje Showmax. Które seriale i filmy można już oglądać?

Kiedy z polskiego rynku zniknął Showmax, nie wiadomo było, co stanie się z produkcjami, które powstały za sprawą platformy. Teraz okazuje się, że biblioteka Showmaxa została przejęta przez Netflixa. Które seriale i filmy można już oglądać?

Filmy i seriale Showmax na Netflixie

Z końcem stycznia 2019 r. Showmax zniknął z polskiego rynku VOD. Wtedy zakupem biblioteki platformy zainteresowała się Telewizja Polska, TVN, a także Kino Polska TV. Teraz wiadomo już, że ostatecznie zasoby, które należały do Showmax, trafiły do Netflixa.

W ofercie Netflixa znalazły się już pierwsze produkcje Showmax. Za pośrednictwem platformy można teraz oglądać m.in. "Kobiety Mafii", "Egzorcystę", "Rojst" oraz polską wersję amerykańskiego "Saturday Night Live", czyli "SNL Polska". W pakiecie było również kilka projektów w fazie dewelopmentu.

Użytkownicy giganta na rynku VOD największą korzyść upatrują w możliwości obejrzenia serialu "Rojst". Jest to bowiem trzymająca w napięciu historia dwóch dziennikarzy, którzy za wszelką cenę dążą do odkrycia prawdy brutalnego morderstwa i samobójstwa nastolatków. W rolach głównych występują Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik. Serial zyskał wiele pochlebnych opnii recenzentów. Był także nominowany do nagród Orły 2019.

