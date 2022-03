"Rola życia" czy aktorski koszmar? Oni wcielili się w postacie, które na zawsze z nimi zostały

Aktorskim marzeniem nierzadko jest "rola życia", ale życie bywa przewrotne i pokazuje, że takie określenia mogą odbić się aktorowi czkawką. Niektórym "rola życia" zagwarantowała, że na ich widok fani bezbłędnie przypominają sobie imię postaci, ale nie prawdziwe nazwisko aktora! W czyim przypadku ten "koszmar" się spełnił? Oto galeria polskich i zagranicznych gwiazd, które kojarzymy z jednej roli. Znaliście nazwiska wszystkich? Przypominamy!

Gwiazdy jednej roli

Są takie filmy i seriale, które zyskały miano kultowych. Mówimy tutaj zarówno o tych znanych w naszym kraju jaki na całym świecie. Na fakt, że dana produkcja zyskuje popularność składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest obsada aktorska.

Każdy aktor marzy o tak zwanej "roli życia". To dzięki niej zyskuje największą popularność. Czasami jednak spełnienie marzeń może odbić się nieprzyjemną czkawką - widzowie kojarzą ich jako postać fikcyjną, nierzadko w ogóle nie znając prawdziwych danych osobowych wcielającego się w ową postać aktora.

Sławę zyskała dzięki roli Basi Wołodyjowskiej. Tak zmieniła się ikona polskiego aktorstwaZobacz więcej

Polski Ferdek Kiepski i amerykański Rocky

Andrzej Grabowski to znany i lubiany polski aktor. Choć ma na swoim koncie wiele ról, jest kojarzony głównie jako Ferdynand Kiepski z serialu Świat według Kiepskich emitowanego na antenie telewizji Polsat. Pierwszy odcinek serialu miał swoją premierę w 1999 roku i stał się jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali. Tak więc Andrzej Grabowski stał się kojarzony głównie z bezrobotnym miłośnikiem piwa, który uważa, że "w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem". Widzowie pokochali Ferdka Kiepskiego, choć dla samego aktora stało się to dość problematyczne. Pod koniec 2020 roku w rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że rzeczywiście ma pewien problem z tą rolą i czasem go męczy.

Jak się okazuje, pomimo trudnych miesięcy dla serialu Świat według Kiepskich, realizowana była jego kontynuacja. Przypomnijmy - z serialu zniknęły kultowe postacie. W październiku 2020 r. zmarł Dariusz Gnatowski, odtwórca roli Arnolda Boczka, zaś w styczniu 2021 r. wielbiciele serialu pożegnali Ryszarda Kotysa - serialowego Mariana Paździocha. ART[97881]

Kolejną osobą, która od razu skojarzyła się nam z jedną rolą jest Sylwester Stallone. Kto z nas nie skojarzy go od razu z rolą Rocky'ego? Aktor zyskał światową sławę właśnie dzięki roli Rocky Balboa. W 1977 roku, podczas 49. rozdania Oscarów, Rocky był nominowany do nagrody w aż 10. kategoriach, w tym do nominacji dla najlepszego aktora i najlepszego scenariusza oryginalnego dla Stallone. Film zdobył Oscara za najlepszy film, najlepszą reżyserię i najlepszy montaż filmu.

Jakie inne gwiazdy kojarzą się nam z konkretnym wcieleniem? Zobaczcie w zestawieniu w galerii:

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl