"Rolnik szuka żony 4". Zbigniew jest zakochany?! Opowiedział nam o swoim życiu uczuciowym. Dostało się uczestnikom 8. edycji "Rolnika"!

"Rolnik szuka żony" jest jednym z największych telewizyjnych hitów TVP. Jednym z ulubionych uczestników 4. edycji programu był Zbigniew, który zgodził się nam opowiedzieć, jak aktualnie wygląda jego życie oraz co uważa o uczestnikach 8. edycji "Rolnika". Tylko u nas, dowiesz się, jak aktualnie mają się jego sprawy miłosne oraz jakie są jego plany na przyszłość.

"Rolnik szuka żony 4" - Tylko u nas! Jak dziś wygląda życie Pana Zbigniewa?

Pan Zbigniew był uczestnikiem 4. sezonu słynnego programu "Rolnik szuka żony ". Wraz z nim, w tej edycji szczęścia w miłości szukali Małgorzata, Karol, Piotr oraz Mikołaj. Sympatycznemu rolnikowi niestety nie udało się znaleźć miłości w programie. Czy coś się zmieniło w jego życiu od ostatniego odcinka?

W rozmowie, której udzielił nam Pan Zbigniew dowiedzieliśmy się, że uczestnik popularnego "Rolnika" ostatnio nie ma powodów do narzekania. Mieszkaniec Sumina ostatnio postanowił zmienić profil swojej rolniczej działalności. Postanowił przestawić się wyłącznie na produkcję roślinną i zainwestować w nowe maszyny. Dzięki temu ma on zyskać dla siebie więcej czasu, który może spożytkować podróże i poznawanie nowych ludzi.

Życie zawodowe dobrze, a może nawet i lepiej. Rozwijam się i zmieniłem profil produkcji. [...] Teraz mam tylko produkcję roślinną, zboża i rzepak. Przybyło trochę ziemi pod uprawę no i dużo inwestycji w maszyny w tym kierunku. Również dzięki temu mam dużo czasu dla siebie i innej osoby - wyznał nam tajemniczo Pan Zbigniew.

Czyżby ostatnie zdanie miało oznaczać, że uczestnik 4. edycji programu "Rolnik szuka żony " poznał kogoś bliżej? Sympatyczny rolnik zdradził nam, jak aktualnie wygląda jego życie uczuciowe. Jak się okazuje, Pan Zbigniew nie ma powodów do narzekania i obecnie jest z niego bardzo zadowolony.

Życie się toczy. Sprawy sercowe mogę powiedzieć, że ok. Jest dobrze, ale byłoby lepiej, jakby była żona dzieci!

Zapytaliśmy również Pana Zbyszka o to, czy oglądał ostatnią, 8. edycję programu "Rolnik szuka żony " i co sądzi o jej uczestnikach. Choć początkowo nie chciał się wypowiadać, to finalnie zasugerował, że nie podziela motywów, jakie kierowały niektórymi uczestnikami do wzięcia udziału w programie.

Każdy z nas jest inny i inaczej wypada w takim programie. Najważniejsze jest to, co się chce osiągnąć przez udział w takim programie. Ja myślałem, że szuka się miłości, inni myślą inaczej. Tak mi się wydaje - skomentował w rozmowie z nami uczestnik 4. edycji "Rolnika".

Zobacz naszą galerię i sprawdź, jak dziś wygląda Pan Zbigniew z 4. sezonu "Rolnik szuka żony ":

