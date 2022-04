"Rolnik szuka żony 5". Dorota i Grzegorz byli ulubieńcami widzów. Ich rozstanie zaskoczyło wszystkich! Jak dzisiaj wygląda atrakcyjna blondynka?

"Rolnik szuka żony" to program, który podbił polską telewizję. Okazało się, że Polacy są ciekawi sercowych rozterek rolników i rolniczek, chcących znaleźć tą jedyną bądź tego jedynego. Przed startem nowego sezonu warto wrócić pamięcią do 5. edycji randkowego show TVP, w którym poznaliśmy Dorotę i Grzegorza. Ich związek niestety nie miał szczęśliwego zakończenia... Czym dzisiaj się zajmuje i jak wygląda Dorota? Sprawdźcie.

"Rolnik szuka żony" to prawdziwy telewizyjny fenomen. Program z edycji na edycję notuje coraz lepsze wyniki oglądalności, a miliony widzów zasiada w niedzielne wieczory przed telewizorami, aby zobaczyć miłosne perypetie rolników oraz rolniczek.

W 2018 roku Telewizja Polska wyemitowała 5. edycję "Rolnik szuka żony". Jednym z rolników, który szukał miłości w programie był - wówczas 30-letni - Grzegorz. W jego opisie mogliśmy przeczytać:

Ma 178 cm wzrostu i jest kawalerem z województwa podlaskiego. Ukończył Politechnikę Białostocką w kierunku mechanika i budowa maszyn. W swoim gospodarstwie hoduje krowy mleczne, kukurydzę i trawy. W wolnych chwilach Grzegorz ćwiczy na siłowni i naprawia maszyny. Czyta też książki i chodzi do kina. Szuka kobiety, z którą mógłby stworzyć związek oparty na szczerości i wzajemnym zaufaniu.

Grzegorz na swoje gospodarstwo zaprosił Martynę, Monikę i Dorotę. Chociaż początkowo widzom wydawało się, że mężczyzna doskonale dogaduje się z Martyną i pasuje do niej wizualnie, to jednak Grzegorz postanowił wybrać Dorotę, która wówczas miała 22 lata. Widać było, że się sobie podobają, do tego stopnia, że podczas jednej z randek doszło do czułych pocałunków! Chociaż nie wszystkim widzom się to podobało, to większość oglądających zaczęła im kibicować. Dorota i Grzegorz cieszyli się sobą i jeszcze przed zakończeniem programu zaczęły pojawiać się plotki, że Dorota... jest w ciąży z Grzegorzem. Jeszcze podczas świątecznego odcinka "Rolnika" wyglądali na zakochanych.

Niestety, w lutym 2019 roku widzowie "Rolnika" przeżyli szok. To właśnie wtedy Grzegorz pojawił się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wyznał, iż jego relacja z Dorotą to już przeszłość! Widzowie nie mogli uwierzyć, że ich ulubieńcy się rozstali! Oficjalną przyczyną rozstania była odległość. Grzegorz powiedział:

Odległość nie była jednak jedynym problemem. Ja mówiłem nawet w wizytówce, że dziewczyny muszą być świadome, że czeka je przeprowadzka do mnie. Powiedziałem o tym szczerze, bo chciałem, żeby one o tym wiedziały.

Do rozstania lakonicznie odniosła się również Marta Manowska, która w rozmowie z Plotkiem powiedziała:

Ciężko jest to komentować, bo tak naprawdę trzeba by znać uczucia Grzesia i Doroty. Ja bardziej znam jego uczucia, z racji tego, że więcej rozmawialiśmy w programie.

Dorota dzisiaj ma 26 lat, a do "Rolnika" zgłosiła się ponieważ poszukiwała mężczyzny wyrozumiałego, wspierającego, pracowitego i kochającego. Jak wówczas mogliśmy przeczytać w jej opisie: w oczekiwaniu na tego jedynego wymarzonego Dorota pracuje na położonym na Podkarpaciu gospodarstwie swoich rodziców i piecze świetne ciasta.

Dzisiaj Dorota Lassak nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych, jednak można tam zobaczyć jej status związku. Wciąż jest singielką i czeka na tego jednego, jedynego. Poniżej znajdziecie także jej zdjęcia z 2019 roku.

Żałujecie, że Dorocie i Grzegorzowi nie wyszło?

