"Rolnik szuka żony 6". Adrian i Ilona rozstali się? Znamy prawdę!

Adrian i Ilona z programu "Rolnik szuka żony 6" już nie są razem? Kilka dni temu w sieci zaczęły pojawiać się takie plotki, do których teraz postanowili odnieść się sami zainteresowani! Zobaczcie, jaka jest prawda!

ADRIAN I ILONA Z "ROLNIK SZUKA ŻONY" ROZSTALI SIĘ?

Adrian i Ilona to jedna z par, która powstała w programie "Rolnik szuka żony 6". Chociaż Ilona początkowo była bardzo zdystansowana do Adriana, to jednak finalnie oboje zrozumieli, że razem mogą zbudować coś wspaniałego!

Od tamtego czasu oboje byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych i coraz częściej publikowali wspólne zdjęcia. W ostatnim czasie jednak mocno to ograniczyli, co w głowach niektórych obserwatorów Adriana i Ilony zrodziło pytanie - czy Adrian i Ilona jeszcze są razem?

Plotki podchwyciła prasa kolorowa, więc urocza para postanowiła się do nich odnieść. Na oficjalnym profilu programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku możemy przeczytać:

W nawiązaniu do fantastycznych artykułów w prasie kolorowej uprzejmie informujemy, że pogłoski o końcu naszego związku są nie tyle mocno przesadzone, co zupełnie nieprawdziwe Pozdrawiamy serdecznie. Ilona i Adrian (wciąż razem). PS A ładnie to tak podglądać i psuć babski weekend?

Jak widać, Adrian i Ilona wciąż są szczęśliwi! Kibicujemy parze z całego serca!