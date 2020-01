"Rolnik szuka żony 6". Ilona zamieszkała z Adrianem?! Internauci zauważyli sporą zmianę w jej wyglądzie!

Ilona i Adrian z programu "Rolnik szuka żony" razem zamieszkali? Czy delikatna blondynka postanowiła na dobre związać swoje życie z rolnikiem? Zdjęcia przez nią publikowane nie pozostawiają wątpliwości!

Ilona i Adrian z "Rolnika" razem zamieszkali?

Początek związku Ilony i Adriana w programie "Rolnik szuka żony" nie był łatwy. Delikatna blondynka dystansowała się, nie chciała się narzucać i nie przejawiała żadnej inicjatywy w stosunku do rolnika. On jednak postanowił zaryzykować i ostatecznie zdecydował, że chce dalej poznawać Ilonę. Wygląda na to, że ryzyko się opłaciło!

Od zakończenia 6. edycji reality show TVP1 para nie pozostawia wątpliwości, że ich związek przetrwał i ma się dobrze. Ilona i Adrian spędzają ze sobą mnóstwo czasu - mają za sobą kilka wspólnych imprez oraz wspólne święta. Czy zdecydowali się zrobić krok do przodu?

Na jednym z najnowszych zdjęć, opublikowanych przez Ilonę widać, jak ona i Adrian pracują w szklarni rolnika. Fani pary zaczeli domniemywać, że Ilona przeprowadziła się już do Adriana. Zauważyli także, że dziewczyna na dobre pożegnała się ze sztucznymi rzęsami. W komentarzach pojawiają się zachwyty nad jej nowym, naturalnym wyglądem.

