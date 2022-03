"Rolnik szuka żony 6". Jakub Napierała zmuszony do zamknięcia biznesu? "Hodowla przestała przynosić zyski"

Jakub Napierała był jednym z ulubionych uczestników widzów programu "Rolnik szuka żony 6". W randkowym show, rolnik przeżył miłosną historię z Anną Stelmaszczyk, która niestety nie skończyła się happy endem. Choć pan Jakub był zakochany, to finalnie para się rozstała i do dzisiaj sympatyczny uczestnik pozostaje singlem.

Widzom programu "Rolnik szuka żony 6" imponowało gospodarstwo Jakuba Napierały, a także jego hodowla trzody chlewnej. Niestety wiele wskazuje na to, że rolnik będzie zmuszony do zamknięcia swojego gospodarstwa.

Pan Jakub obecnie zmuszony jest do znalezienia sposobu na uratowanie swojej słynnej hodowli świń, które hoduje na swojej fermie w Szczepankowie. Rolnik zainwestował w swój biznes ogromny kapitał, dzięki czemu jego hodowla była jedną z najnowocześniejszych gospodarstw w Europie. Mężczyzna postanowił opowiedzieć o swojej aktualnej sytuacji w magazynie "Na żywo".

W okresie pandemii zapotrzebowanie na to mięso spadło, a do tego wzrosły koszty produkcji. Po roku dokładania do biznesu zobaczyłem światełko w tunelu. Była szansa, że sytuacja na rynku się poprawi, ale wtedy wybuchła wojna w Ukrainie, co dodatkowo zwiększyło moje straty. - możemy przeczytać w "Na żywo".