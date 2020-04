"Rolnik szuka żony 7". Internauci są bezlitośni dla Joanny! Rolniczka ma zbyt wysokie wymagania?

Joanna to jedna z dwóch rolniczek, która ma szansę pojawić się w stałym składzie programu "Rolnik szuka żony 7". Kobieta ma 39 lat i z wykształcenia jest ekonomistką. Pracowała w korporacji, ale pewnego dnia podjęła decyzję o powrocie na wieś i założeniu własnej hodowli drobiu. Początki nie były łatwe, musiała budować wszystko sama od podstaw, więc gospodarstwo pochłonęło cały jej czas i energię.

Joanna jest kobietą bardzo ambitną, która nie boi się wyzwań, dużo od siebie wymaga i zawsze bardzo angażuje się w swoją pracę. Jest szczera, pracowita, kocha zwierzęta, stara się być silna i niezależna, ale w głębi serca jest delikatna, wrażliwa i bardzo związana ze swoją rodziną. Chciałaby poznać mężczyznę w podobnym do niej wieku, konkretnego, który byłby dla niej wsparciem, a w przyszłości odpowiedzialną głową rodziny. Joanna, jak większość kobiet chciałaby zostać mamą, ale marzy przede wszystkim o stworzeniu poważnej, trwałej relacji, której podstawą będzie szczerość i lojalność. Nigdy nie ocenia ludzi z góry, a przeszłość mężczyzny nie stanowi dla niej przeszkody, ale nie ukrywa, że najchętniej widziałaby u swojego boku faceta bez zobowiązań.

Wizytówka Joanny jednak nie spodobała się większości internautów, którzy uważają, że 39-letnia rolniczka jest zdecydowanie zbyt wymagająca, dlatego jest sama. Nie wróżą jej szczęścia w tej edycji. Szczególne kontrowersje wzbudziły wypowiedzi Joanny, że pragnie związać się z mężczyzną bez przeszłości, który dodatkowo może być od niej lekko młodszy. W sieci możemy przeczytać głosy oburzenia (pisownia oryginalna):

Gdy tylko Marta Manowska powiedziała "silna i wymagająca" to tylko czekałem na ten koncert życzeń :D kobieta ma prawie 40 lat, a wymagania jak nie jedna dwudziestolatka :D liczyłem bardziej na dojrzałość tej Pani, no cóż... ;)

Duże wymagania. Przykro mi, ale kiepsko to widzę.

Pasowala by do Waldemara 💪 Widzę ich razem A może on napisze teraz 😂😂