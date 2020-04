"Rolnik szuka żony 7". Magdalena będzie największą gwiazdą tej edycji? Internauci są zachwyceni młodą rolniczką!

Za nami emisja pilotażowego odcinka 7. sezonu programu "Rolnik szuka żony". Emisja wizytówek rolników oraz rolniczek, którzy chcą pojawić się w stałym składzie programu, już wywołuje ogromne dyskusje wśród widzów!

Wiele wskazuje na to, że jedną z największych gwiazd programu "Rolnik szuka żony 7" ma szansę stać się Magdalena. Młoda i sympatyczny rolniczka zrobiła wrażenie na widzach w swojej wizytówce.

Magdalena to 26-letnia Wielkopolanka, która razem z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo, w którym zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Pasją Magdaleny jest również kosmetologia, pracuje dodatkowo jako stylistka rzęs i paznokci. Nie jest typem domatorki – chętnie wychodzi ze znajomymi do kina czy na kręgle. Jest osobą szczerą, pracowitą, która zawsze konsekwentnie dąży do celu. Choć ma za sobą nieudane małżeństwo, to głęboko wierzy, że dzięki programowi w jej życiu pojawi się dobry i wartościowy człowiek (najchętniej brunet w jej wieku, lub trochę starszy), z którym mogłaby stworzyć rodzinę od podstaw. Bierze jednak pod uwagę również związek z mężczyzną mającym już dzieci.

Ceni prawdomówność, pracowitość, wierność, empatię i szacunek do kobiet. Wychowała się na gospodarstwie i jest ono dla niej bardzo ważne, dlatego zależy jej, aby partner służył jej pomocą w codziennych obowiązkach i chciał się pewnych rzeczy nauczyć. Zrozumiałaby jednak, gdyby chciał rozwijać się zawodowo w zupełnie innej branży. Najważniejsza dla niej byłaby bowiem miłość, sama obecność i wsparcie drugiej osoby.

Magdalena zrobiła ogromne wrażenie na Internautach, którzy są zachwyceni rolniczką! W sieci możemy przeczytać takie komentarze jak m.in. (pisownia oryginalna):

Madziu kochana! Dużo szczęścia Ci życzę i trzymam mocno kciuki ... aż się wzruszyłam słuchając Twoja całą historię... na pewno nie było Ci łatwo ale odkąd Cię znam zawsze byłaś twardą babķą !! Dasz radę!!! Po burzy zawsze wychodzi słońce więc teraz słońce wyjdzie i w Twoim życiu! 💜

Po tylu edycjach w końcu bardzo atrakcyjna i ciekawa dziewczyna ✌️👌

Będzie miała dużo kandydatów sympatyczna dziewczyna ❤

zdecydowana i silna, ale widać, że jak każda kobieta wrażliwa i potrzebująca w życiu silnego męskiego ramienia i wsparcia ;)