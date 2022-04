"Rolnik szuka żony 7". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w wyjątkowej ciążowej sesji zdjęciowej. Gwiazda show TVP opublikowała osobisty wpis!

Wiele osób zastanawia się, czy w programie "Rolnik szuka żony" rzeczywiście może narodzić się miłość. Historia Pawła Bodziannego i Marty Paszkin, którzy poznali się w 7. edycji randkowego show dla rolników to chyba najlepszy dowód na to, że jest to możliwe. Niedługo uczestnicy "Rolnik szuka żony 7" doczekają się wspólnego dziecka.