"Rolnik szuka żony 7" odcinek pilotażowy. Kandydaci do programu - kim są rolnicy i rolniczki, którzy szukają miłości? Kogo chcą poznać? [WIZYTÓWKI]

W Niedzielę Wielkanocną wyemitowano pilotażowy odcinek "Rolnik szuka żony". O miejsce w 7. edycji, którą będziemy mogli oglądać na antenie Jedynki już jesienią walczą m.in. dwie kobiety. Poznajcie rolników i rolniczki, którzy chcą znaleźć miłość w programie. Oto kandydaci i kandydatki do 7. edycji "Rolnik szuka żony". Kogo chcą poznać? Zdradzamy!

"Rolnik szuka żony 7" odcinek pilotażowy - kandydaci do programu ujawnieni!

Za nami 0. odcinek 7. edycji "Rolnik szuka żony". W Niedzielę Wielkanocną poznaliśmy kolejnych rolników i rolniczki, którzy będą walczyć o występ w programie. W pilotażowym odcinku widzowie zobaczyli ich wizytówki - teraz kandydaci i kandydatki czekają na listy. Jakie mają marzenia? Kogo chcą poznać? Poznajcie ich bliżej. Oto Dawid, Joanna, Józef, Sławomir, Maciek, Paweł, Magdalena, Piotr i Jakub.

Swoich sił w "Rolnik szuka żony" chce spróbować 29-letni Dawid, który prowadzi z rodzicami gospodarstwo. -Jest bardzo uczuciowy - oceniła jego mama. W rozmowie z Martą Manowską przyznał, że wzorem są dla niego rodzice, którzy bardzo się wspierają. Od ośmiu lat próbuje zagoić rany po poprzednim związku, w którym został zdradzony. Chciałby znaleźć kobietę - katoliczkę, która kocha taniec.

Wszystkie śluby z "Rolnik szuka żony". Oto pary, które znalazły miłość w programieZobacz więcej

39-letnia Joanna skończyła studia ekonomiczne i sama założyła farmę drobiu. -Spełniona jestem, brakuje mi jednak rodziny. Joanna to silna kobieta, która ma sprecyzowane oczekiwania. Chciałaby znaleźć pewnego siebie mężczyznę, na którym będzie mogła polegać. -Jestem osobą zdecydowaną, więc musi mi się czasami przeciwstawić* - stwierdziła.

Odnaleźć swoją drugą połówkę w 7. edycji "Rolnik szuka żony" pragnie również 66-letni Józef, który jest emerytowanym policjantem, który wciąż z optymizmem patrzy w przyszłość. Ule są jego oczkiem w głowie. Józef stracił ukochaną żonę 16 lat temu. -Spotkałem fajne kobiety, ale one chciały, żeby z nimi zamieszkać - przyznał szczerze rolnik, który przyznał, że jest gotowy jeszcze raz stanąć na ślubnym kobiercu. Szuka co najmniej 10 lat młodszej partnerki.

Ania i Grzegorz Bardowscy pozują z dziećmi. "Syn kopia taty, córka mamy"Zobacz więcej

Sławomir samodzielnie prowadzi gospodarstwo rolne. Jest duszą towarzystwa. Szuka kobiety wyrozumiałej, która wie, z czym wiąże się praca na gospodarstwie. Jest też osobą wierzącą i marzy o ślubie kościelnym. Dziecko nie jest jednak dla niego przeszkodą.

Maciek to rolnik-naukowiec, który prowadzi aktywny tryb życia, pisze obecnie doktorat, a w programie szuka szczupłej, naturalnej brunetki, która jest mądra. Na swoim koncie ma jeden poważny związek, który trwał przez całe studia. -Jestem trochę nieśmiały -przyznał.

Kolejnym kandydatem do 7. edycji "Rolnik szuka żony" jest 38-letni Paweł, który prowadzi hodowlę szkockich krów wysokogórskich. -To duża część mojego życia - ocenił. Paweł rozstał się ze swoja partnerka dwa lata temu. Teraz jest dla niego moment, aby to zmienić. Szuka spontanicznej osoby, która ma swoje pasje, lubi biegać i podróżować. -Potrafię się zauroczyć w różnych dziewczynach. Większe znaczenie ma sposób jej bycia - dodał. Jego rodzinny dom stoi pusty i tylko czeka, aż ktoś się do niego wprowadzi.

Miłość Seweryna i Magdy kwitnie! Wkrótce będzie ślub?Zobacz więcej

Miłości w "Rolnik szuka żony" szukać chce również rolniczka-kosmetolog. Magdalena ma 26 lat i praca na roli przy uprawie ziemniaków sprawia jej mnóstwo przyjemności. -Mam wrażenie, że mężczyźni trochę się mnie boją. Motor jest moją odskocznią - powiedziała. Magda była już żoną. Pół roku po ślubie dowiedziała się, że mąż ją zdradza. -Najgorsze było zacząć komuś ufać, otworzyć się po tym wszystkim. Teraz jest ten czas dla mnie, chce zbudować rodzinę - dodała. Magda szuka przede wszystkim mężczyzny wrażliwego, który stąpa twardo po ziemi, ale nie boi się życia.

Bracia Piotr i Jakub również chcą wystąpić w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Wspólnie prowadzą gospodarstwo, szanują się i wspierają nawzajem. Piotr nie ma swojego ideału - cierpliwość i lojalność są dla niego najważniejsze. Szuka kobiety, która będzie do niego w jakimś stopniu podobna (szczupła). Młodszy z braci nie czuje się samotny, ale szuka już partnerki raz na całe życie. -Lojalna, wyrozumiała i pełna akceptacji. Musi mieć to coś w sobie i piękny uśmiech - sprecyzował swoje oczekiwania wobec przyszłej partnerki Kuba.

Wizytówki: sylwetki wszystkich rolników i rolniczek znajdziesz w galerii. Kto z nich otrzyma najwięcej listów?

Czekamy na Twoją opinię w komentarzach! Przypominamy, że kolejne odcinki "Rolnik szuka żony 7" już od września na antenie TVP1!