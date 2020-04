"Rolnik szuka żony 7". Paweł Bodzianny kandydatem do 7. edycji! Wcześniej był w "Wyspie przetrwania"!

Paweł Bodzianny pojawił się w odcinku pilotażowym 7. edycji "Rolnik szuka żony". Fani programów telewizyjnych dostrzegli, że gdzieś już go widzieli. Otóż, jakiś czas temu Paweł był uczestnikiem "Wyspy przetrwania" w Telewizji Polsat!

Z "Wyspy przetrwania" do "Rolnik szuka żony"

Paweł Bodzianny prowadzi hodowlę szkockich krów wysokogórskich. Ostatnio w związku był dwa lata temu i teraz poczuł, że to dobry moment, aby to zmienić. Szuka spontanicznej osoby, która ma swoje pasje, lubi biegać i podróżować. - Potrafię się zauroczyć w różnych dziewczynach. Większe znaczenie od wyglądu ma sposób jej bycia, energia, takie światło w oczach - stwierdził. Jego rodzinny dom stoi pusty i tylko czeka, aż ktoś się do niego wprowadzi.

Niektórzy widzowie mogą mieć wrażenie, że gdzieś już Pawła widzieli. Nie mylą się. W 2017 roku rolnik brał udział w reality show Polsatu, "Wyspa przetrwania". 36-letni wówczas hodowca bydła z Piasecznej na Dolnym Śląsku opowiadał o sobie jako o człowieku, który żadnej pracy się nie boi. W swoim życiu był już barmanem, kelnerem, magazynierem, akwizytorem i malarzem. Podróżował po Australii, Ameryce Południowej, mieszkał w RPA, a na Filipinach uczył się nurkowania. Nie wyobraża sobie dnia bez sportu. Chodzi na siłownię, trenuje crossfit, biega, gra w squasha, a zimą jeździ na nartach.

W "Rolnik szuka żony" stwierdził, że jego mocną stroną jest niewątpliwie ambicja, konsekwencja w dążeniu do celu i rzadka umiejętność doceniania wszystkiego, co ma. Paweł planuje budowę domu i chciałby założyć już rodzinę i mieć trójkę dzieci. Zależy mu też, aby jego przyszła wybranka była od niego młodsza lub w podobnym wieku. Powinna mieć własne pasje, ale miło by mu było, gdyby interesowała się tym, co on robi i od czasu do czasu zechciała mu w tym pomóc. Ideał to szczupła, pełna pozytywnej energii wysportowana i szczera dziewczyna, gotowa na przeprowadzkę do niego. - Fajnie, jakby też biegała - przyznał. Paweł uważa, że oczywiście łatwiej byłoby związać się z kobieta z czystą kartą, ale każdy ma u niego szansę – przeszłość partnerki niczego nie przesądza.

