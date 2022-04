"Rolnik szuka żony 8". Aleksandra jest w ciąży! Była kandydatka Stanisława pokazała ciążowe krągłości!

Plotki się potwierdziły! Aleksandra, która w programie "Rolnik szuka żony 8" starała się o względy rolnika Stanisława, ogłosiła szczęśliwe wieści! Ola, którą widzowie bardzo polubili, spodziewa się dziecka! W sieci pochwaliła się ciążowymi krągłościami.

Aleksandra z "Rolnik szuka żony 8" jest w ciąży!

"Rolnik szuka żony 8" to już historia. Obecnie widzowie czekają na pełny start 9. edycji randkowego show dla rolników, jednak zanim to nastąpi, warto sprawdzić, co dzieje się u bohaterów poprzedniej edycji programu.

Aleksandra w "Rolnik szuka żony 8" zachwyciła widzów jako zadziorna kandydatka do serca rolnika Stanisława. Ola jako jedyna jego kandydatka sprawiała wrażenie tej, która wie, że niezdecydowany rolnik finalnie żadnej z nich nie wybierze, przez co często wdawała się w szermierkę słowną z rolnikiem. Zrodziło to wiele zabawnych sytuacji.

Joanna Wielgosz zdradziła, którzy uczestnicy "Rolnika" zostaną zaproszeni na jej ślub z Kamilem! Nie wszyscy są mile widziani?Zobacz więcej

Stanisław nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek, jednak Aleksandra nie wydawała się być tym faktem załamana. Więcej, niedługo po programie poznała swojego ukochanego, u boku którego wydaje się być naprawdę szczęśliwa!

Potwierdziły się również nasze wcześniejsze doniesienia; Aleksandra z "Rolnik szuka żony 8" jest w ciąży! Kobieta pochwaliła się na swoim Instagramie czułym i wzruszającym zdjęciem, gdzie eksponuje ciążowy brzuszek i wtula się w swojego ukochanego!

Gratulujemy!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl