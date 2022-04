"Rolnik szuka żony 9". Krzysztof to sobowtór Roberta Filochowskiego? Widzowie pytają, czy nie jest bratem uczestnika 2. edycji "Rolnika"!

Za nami emisja "zerowego" odcinka programu "Rolnik szuka żony 9", co oznacza, że w sieci aż zaroiło się od przeróżnych opinii odnośnie do nowej edycji randkowego show TVP dla rolników. Furorę już robi jeden z uczestników, Krzysztof, którego widzowie nazywają... sobowtórem uczestnika "Rolnik szuka żony 2" - Roberta Filochowskiego!

Krzysztof z "Rolnik szuka żony 9" to sobowtór Roberta Filochowskiego? Widzowie pytają, czy nie jest bratem uczestnika 2. edycji "Rolnika"!

Stało się! W wielkanocne święta na antenie TVP 1 wyemitowano "zerowy" odcinek programu "Rolnik szuka żony 9", w którym poznaliśmy sześciu panów i dwie panie, które starają się o przyjęcie do najnowszej edycji randkowego show. Ci rolnicy, którzy otrzymają najwięcej listów, zakwalifikują się do głównego składu programu.

Już od emisji "zerowego" odcinka w sieci huczy na temat wieku większości uczestników "Rolnik szuka żony 9", bowiem najstarszy rolnik w składzie ma zaledwie 41 lat! To jednak nie jest jedyna szeroko komentowana rzecz. Część widzów skupiła się na wyglądzie kandydatów i tutaj należy spojrzenia skierować w stronę 33-letniego Krzysztofa, który zdaniem fanów program jest... sobowtórem Roberta Filochowskiego z "Rolnik szuka żony 2"!

Podobieństwo rzeczywiście jest uderzające, a komentarze mówią same za siebie! Część widzów wręcz zastanawia się, czy panowie nie są braćmi!

Czy tylko mi ten Pan trochę przypomina Roberta z 2 edycji? 😄

Mi również przypomina Roberta, tak jak by to był jego brat

dokładnie tak samo pomyślałam.😊 Nawet głos mają podobny 😁

Robert z 2edycji może bracia albo jakąś rodzina bardzo podobny.Bardzo sympatyczny chłopak widać to na pierwszy zut oka

Sobowtór Roberta z 2 Edycji

Podobny jest do Roberta z drugiej edycji

Krzysztof ma 33 lata i pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie prowadzi 35-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz uprawach roślinnych: pszenicy, pszenżyta i kukurydzy. Interesują go szybkie samochody i sporty walki.

Przypomnijmy, że Robert Filochowski w momencie swojego udziału w "Rolnik szuka żony" miał 32 lata. Pochodzi z województwa mazowieckiego. W jego opisie czytaliśmy: Robert to mężczyzna z pasją, zwiedził całą Skandynawię, jeździ konno i należy do ochotniczej straży pożarnej. Gospodarz u którego wszystko lśni . Gospodarstwo prowadzi razem z rodzicami mają łącznie 75 krów dojnych. Jego gospodarstwo wygląda imponująco. Jak coś robi to chce to zrobić najlepiej jak potrafi. W wolnym czasie wykonuje prace społeczne czyli “strażakuje” trochę.

