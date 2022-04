"Rolnik szuka żony 9". TVP zmienia dzień emisji "zerowego" odcinka! Nie będzie "Sanatorium miłości" w Wielkanoc!

Niedawno TVP ogłosiło, że w poniedziałek wielkanocny będzie miała miejsce emisja "zerowego odcinka" odcinka programu "Rolnik szuka żony 9". Okazuje się, że stacja dosłownie w ostatniej chwili zmieniła swoje plany związane z wielkanocną ramówką. Zmieni się również data emisji najnowszego odcinka "Sanatorium miłości". Kiedy będziemy mogli zobaczyć hity TVP?

"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Z każdą kolejną edycją show bije rekordy popularności, a telewidzowie już nie mogą doczekać się kolejnej odsłony swojego ulubionego programu. Obecnie trwają przygotowania do 9. sezonu "Rolnik szuka żony". Wybrano już rolników, którzy zaprezentują swoje wizytówki w telewizji i będą czekać na listy od potencjalnych żon bądź mężów. Będzie to miało miejsce w tzw. "odcinku zerowym", który miał zostać wyemitowany w poniedziałek 18.04.2020r..

Według oświadczenia Telewizji Polskiej na Facebooku, telewidzowie będą mieli okazję obejrzeć "zerowy odcinek" szybciej niż się tego spodziewali. Emisja została bowiem przełożona na niedzielę 17.04.2022r. na godzinę 17:25.

Zmiany w ramówce TVP dotknęły również "Sanatorium miłości". Okazuje się, że emisja najnowszego odcinka 4. sezonu randkowego show dla seniorów nie odbędzie się tradycyjnie w niedzielę o 21:15. Telewidzowie będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę "Sanatorium miłości" w wielkanocny poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 21:15.

