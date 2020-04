"Rolnik szuka żony". Aneta - kandydatka Marka z 5. edycji jest w ciąży! Zdradziła płeć dziecka?

Aneta Fojcik, która była kandydatką Marka w 5. edycji "Rolnik szuka żony" jest w ciąży. Razem ze swoim mężem, Mateuszem oczekują swojego pierwszego dziecka.

"Rolnik szuka żony" - Aneta z 5. edycji jest w ciąży

Aneta Fojcik z Rydułtów zyskała wiele sympatii, gdy pojawiła się w programie "Rolnik szuka żony". W 5. edycji starała się o względy Marka, ale przy ostatecznych wyborach została odrzucona. Po programie znalazła jednak miłość swojego życia. Poznała Mateusza Rosgę i wyszła za niego za mąż. Teraz spodziewają się dziecka!

Aneta i Mateusz powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w listopadzie 2019 roku. Ślub odbył się w parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach, a wesele w domu przyjęć Kalimera w Lyskach. Zakochani nie ukrywają, że bardzo cieszą się, że ich rodzina się powiększy, ale mają też obawy związane z pandemią koronawirusa.

- Jestem na L4, koleżanki z pracy z SP 9 w Rybniku i pani dyrektor czasem dzwonią, by zapytać jak się czuje – zdradziła Aneta w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". - Wózek kupiliśmy wcześniej, a z ubrankami nie mam problemu, bo siostra ma sklep z ubrankami dla dzieci – dodała i wyjawiła przy okazji, że będzie miała synka. - Ale mąż powtarzał - co będzie, to będzie, najważniejsze by było zdrowe. Jakby była córeczka to też byłaby "córeczka tatusia". U nas same dziołchy, synka jeszcze nie było – podkreśliła Aneta.

